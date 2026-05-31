برگزاری کارگاه «زیباخوانی و تحلیل حفظ قرآن کریم» ویژه برادران

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس از برگزاری کارگاه آنلاین «زیباخوانی و تحلیل حفظ قرآن کریم» ویژه برادران خبر داد.
این کارگاه در قالب یک «دورهمی مجازی» با حضور اساتید برگزار میشود.
در این کارگاه، اصلاح تجوید و قرائت قرآن در فضایی صمیمی و همچنین بیان روشها، تحلیل و رفع اشکال حفظ انجام میشود.
زمان برگزاری این کارگاه، روز سهشنبه ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۱۵ است.
علاقهمندان میتوانند از طریق این لینک در این محفل نورانی شرکت کنند.
