به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ حجتالاسلام والمسلمین علیزاده، مدیر حوزههای علمیه خواهران کشور، در نشست خبری که روز دوشنبه در مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، از آغاز سال تحصیلی جدید حوزههای علمیه خواهران با شعار «عهد علمی با رهبر عظیمالشأن شهید» خبر داد و بر نقش راهبردی این نهاد در حفظ هویت دینی، تربیت نیروی انسانی متخصص، تحکیم خانواده و پاسخگویی به نیازهای نوپدید جامعه تأکید کرد.
وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به شرایط کنونی کشور و گرامیداشت یاد شهدا اظهار داشت: ملت ایران در سوگ بزرگمردان سرافراز تاریخ این سرزمین نشسته است و ما یاد شهید آیتالله العظمی امام خامنهای، شهدای سرافراز میهن اسلامی، فرماندهان. اقشار مختلف مردم و نونهالان پرپرشده مدرسه میناب را گرامی میداریم. امیدواریم پرچم مقدس این کشور از گزند حوادث مصون بماند و خداوند اسباب عزت و سرافرازی بیشتر ملت ایران را فراهم سازد.
وی افزود: حوزههای علمیه خواهران امسال سال تحصیلی خود را با شعار «عهد علمی با رهبر عظیمالشأن شهید» آغاز میکنند؛ شعاری که بیانگر پیمان فکری و علمی با آرمانهای امام شهید و استمرار مسیر تعالی و توسعه این نهاد علمی و فرهنگی است.
حوزههای علمیه؛ میراثدار تمدن بزرگ ایرانی ـ اسلامی
مدیر حوزههای علمیه خواهران با اشاره به پیشینه تمدنی ایران گفت: ملت ایران میراثدار تمدنی بزرگ است و در طول ۱۴۰۰ سال پس از ورود اسلام به این سرزمین، ایرانیان سهمی برجسته در تولید، ترویج و توسعه علوم دینی و الهیاتی داشتهاند. بسیاری از چهرههای ناندار در حوزههای فلسفه، کلام، فقه، اصول، تفسیر، علوم قرآن، اخلاق، عرفان، حدیث و علوم وابسته، از میان دانشمندان ایرانی برخاستهاند.
وی ادامه داد: حوزههای علمیه در طول تاریخ بستر اصلی تولید اندیشه دینی بودهاند و حتی پیش از شکلگیری دانشگاههای مدرن، بسیاری از علوم پایه، پزشکی، مهندسی و کشاورزی نیز در همین مراکز علمی رشد و توسعه یافتهاند.
حجت الاسلام والمسلمین علیزاده، حوزههای علمیه را یکی از ارکان هویتساز جامعه ایرانی دانست و گفت: هویت، مهمترین مؤلفه استقلال یک ملت است و اگر دچار فرسایش شود، زمینه وابستگی فکری و فرهنگی فراهم خواهد شد. حوزههای علمیه در حفظ این هویت و تثبیت پایههای تمدنی کشور نقش بیبدیلی دارند.
حوزههای خواهران؛ نمونهای موفق از عدالت آموزشی و جنسیتی
وی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه آموزش بانوان اظهار داشت: در جهانی که همچنان بحث نابرابری جنسیتی در دسترسی به فرصتهای آموزشی مطرح است، جمهوری اسلامی ایران توانسته با ایجاد و توسعه حوزههای علمیه خواهران، الگویی موفق از عدالت آموزشی را ارائه دهد.
مدیر حوزههای علمیه خواهران افزود: طی سه دهه گذشته، ساختاری منسجم، قانونمند و گسترده برای آموزش عالی بانوان در عرصه علوم دینی ایجاد شده است؛ بهگونهای که امروز حتی در شهرهای کوچک و مناطق کمتر برخوردار نیز مدارس علمیه خواهران فعال هستند و امکان دسترسی بانوان به آموزش عالی دینی را فراهم کردهاند.
وی با ذکر نمونههایی از فعالیت مدارس علمیه در مناطق مختلف کشور تصریح کرد: بسیاری از دختران و بانوانی که امکان مهاجرت یا حضور در مراکز آموزشی بزرگ را ندارند، امروز به برکت توسعه حوزههای علمیه خواهران از فرصت تحصیل و رشد علمی بهرهمند شدهاند.
پاسخگویی به نیازهای جامعه در حال گذار
حجت الاسلام والمسلمین علیزاده با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر نهادهای علمی با جامعه گفت: جامعه ایران در حال گذار از سنت به مدرنیته است و این گذار با چالشهای متعددی همراه شده است. یکی از مهمترین این چالشها، مسائل مربوط به خانواده ایرانی است که برای عبور موفق از آنها نیازمند حمایتهای فکری، فرهنگی و تربیتی هستیم.
وی افزود: حوزههای علمیه خواهران امروز رشتههای تخصصی و کاربردی متعددی را برای حمایت از خانواده، تحکیم روابط خانوادگی، تربیت فرزند و مواجهه با آسیبهای نوپدید طراحی کردهاند.
مدیر حوزههای علمیه خواهران با اشاره به پدیده «والدین آنالوگ و فرزندان دیجیتال» اظهار داشت: شکاف نسلی ناشی از فناوریهای نوین، یکی از چالشهای جدی امروز جهان است و بسیاری از کشورها با بحرانهای ناشی از اعتیاد به فضای مجازی و آسیبهای روانی آن مواجه هستند. حوزههای علمیه خواهران تلاش کردهاند با طراحی رشتهها و برنامههای تخصصی، پاسخگوی این نیازهای جدید باشند.
تعمیق باورهای دینی و ارتقای اخلاق اجتماعی
وی تعمیق باورهای دینی را یکی از اهداف اصلی حوزههای علمیه خواهران عنوان کرد و گفت: باورهای دینی از ارکان هویت ملی ما هستند و تضعیف آنها میتواند جامعه را با بحرانهای اخلاقی و اجتماعی مواجه کند.
علیزاده افزود: افزایش طلاق، رشد آسیبهای اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش ناهنجاریها، از پیامدهای فاصله گرفتن از ارزشهای اخلاقی و دینی است. از این رو، ارتقای اخلاق فردی و اجتماعی یکی از مأموریتهای مهم حوزههای علمیه خواهران به شمار میرود.
وی ادامه داد: امروز بسیاری از جوامع با بحران اخلاق شهروندی روبهرو هستند و روابط خانوادگی، اجتماعی و حرفهای به دلیل ضعف آموزشهای اخلاقی آسیب دیده است. حوزههای علمیه تلاش میکنند با تربیت نیروهای آگاه و توانمند، ارزشهای اخلاقی را به نسلهای جدید منتقل کنند.
تربیت نیروهای متخصص برای پاسخگویی به شبهات اعتقادی
مدیر حوزههای علمیه خواهران با اشاره به گسترش جریانهای فکری و ایدئولوژیک در جهان معاصر گفت: جامعه امروز با حجم گستردهای از شبهات اعتقادی و فکری مواجه است و ما نیازمند تربیت نیروهایی هستیم که بتوانند به صورت علمی، منطقی و روزآمد به این شبهات پاسخ دهند.
وی افزود: آشنایی با مکاتب رقیب، شناخت مبانی فکری آنها، بررسی نقاط قوت و ضعف و توانایی پاسخگویی مستدل به پرسشهای نسل جدید، از مهمترین مأموریتهای آموزشی و پژوهشی حوزههای علمیه خواهران است.
توسعه پژوهش و تربیت محقق
علیزاده با تأکید بر اینکه دانش نباید متوقف شود، اظهار داشت: هر نهاد علمی باید بتواند مرزهای دانش را توسعه دهد. حوزههای علمیه خواهران نیز با تربیت محققان، پژوهشگران و نویسندگان در عرصه علوم اسلامی، علوم انسانی اسلامی و مطالعات میانرشتهای، این مأموریت را دنبال میکنند.
وی افزود: وجود معاونت پژوهش در مدارس علمیه، توسعه کتابخانههای تخصصی، اتصال به شبکههای علمی و ایجاد زیرساختهای پژوهشی مناسب از جمله اقدامات انجامشده در این زمینه است.
تربیت مبلغان و کنشگران فرهنگی
مدیر حوزههای علمیه خواهران یکی دیگر از مأموریتهای این نهاد را تربیت مبلغان دینی و کنشگران فرهنگی دانست و گفت: کشور در عرصههای مختلف از مدارس و دانشگاهها گرفته تا فضای بینالملل، نیازمند مبلغان متخصص و آشنا به نیازهای روز است.
وی خاطرنشان کرد: امروز در بسیاری از کشورهای جهان علاقهمندان به معارف اهلبیت(ع) حضور دارند و توسعه فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی در عرصه بینالملل نیازمند نیروهای آموزشدیده و متخصص است.
نقشآفرینی در حکمرانی فرهنگی
علیزاده در پایان با اشاره به ضرورت حضور نیروهای تربیتشده حوزههای علمیه در عرصههای مدیریتی و سیاستگذاری فرهنگی تصریح کرد: یکی از اهداف مهم حوزههای علمیه خواهران، تربیت نیروهایی است که بتوانند در حوزههای سیاستگذاری فرهنگی، طراحی خطمشیهای عمومی، مدیریت فرهنگی و مناصب کارشناسی و اجرایی نقشآفرینی کنند.
وی تأکید کرد: امروز حوزههای علمیه خواهران به عنوان نهادی توانمند، مسئولیتپذیر و متعهد به ارزشهای دینی و ملی، در مسیر تعمیق هویت اسلامی ـ ایرانی، ارتقای سطح علمی بانوان، پاسخگویی به نیازهای جامعه و تربیت نسل آینده گام برمیدارند.
