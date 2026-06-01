به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه و عضو تیم مذاکرهکننده ایران، اعلام کرد آتشبس در لبنان بخش جداییناپذیر هرگونه آتشبس فراگیر و هر توافق نهایی برای پایان جنگ است. او تأکید کرد تهران هیچ اقدامی را که با هدف تأمین امنیت ایران و منطقه ضروری باشد، نادیده نخواهد گرفت و در برابر تحولات لبنان موضعی فعال خواهد داشت.
بقایی یکی از دلایل تشدید حملات اسرائیل در لبنان را تلاش برای از بین بردن فرصتهای بهبود شرایط از مسیرهای دیپلماتیک دانست و گفت نهادهای تصمیمگیر در ایران در حال بررسی گزینههای پاسخ به افزایش تجاوزات اسرائیل هستند. وی همچنین تصریح کرد ایران هر اقدامی را که برای پشتیبانی از لبنان در برابر حملات اسرائیل لازم باشد انجام خواهد داد و ادامه نقض آتشبس میتواند به اقدامات عملی از سوی تهران منجر شود.
این مقام ایرانی با انتقاد از آنچه نقض مکرر آتشبس از سوی اسرائیل و همراهی ایالات متحده با این روند خواند، اعلام کرد ایران از هیچ گامی برای حفاظت از امنیت خود و امنیت منطقه عقبنشینی نخواهد کرد. او همچنین با اشاره به تداوم جنگ در غزه و کرانه باختری و همزمان تشدید حملات علیه لبنان، سکوت سازمان ملل و شورای امنیت در برابر این تحولات را مورد انتقاد قرار داد و هشدار داد ادامه این وضعیت میتواند پیامدهایی برای صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی داشته باشد.
در بخش دیگری از اظهارات بقایی، موضوع مذاکرات با آمریکا نیز مطرح شد. او گفت در مقطع کنونی هیچ مذاکرهای درباره جزئیات پرونده هستهای در جریان نیست و تمرکز اصلی بر پایان دادن به جنگ قرار دارد. به گفته او، دلایل رکود در گفتوگوها با واشنگتن روشن است و روند تبادل پیامها همچنان در فضایی آمیخته با بیاعتمادی ادامه دارد. وی همچنین پایان دادن به محاصره دریایی را یکی از بندهای مطرح در چارچوب تفاهم با آمریکا دانست و مواضع متناقض واشنگتن را عامل طولانی شدن روند مذاکرات توصیف کرد.
همزمان، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تحولات لبنان اعلام کرد هر انتخابی هزینه دارد و این هزینه در نهایت پرداخت خواهد شد. همچنین ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با تأکید بر اهمیت لبنان برای ایران گفت تهران از موضع قدرت عمل میکند و از خطوط قرمز خود در حوزههای هستهای، نظامی و دیپلماتیک عقبنشینی نخواهد کرد. او افزود مسئله اصلی در شرایط کنونی پایان جنگ، حفظ امنیت لبنان و منطقه، رفع تحریمها، آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران و کاهش فشارهای آمریکا است.
