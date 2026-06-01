به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت الاسلام والمسلمین عبدالرضا محمودی مدیر حوزه علمیه فارس با حجت الاسلام والمسلمین محمد برکت مدیر مدرسه علمیه امام عصر(عج) شیراز دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، موضوع برنامه‌های پیش‌رو و راهکارهای تقویت هرچه بیشتر مدرسه علمیه امام عصر(عج) مورد بررسی قرار گرفت.

دو طرف بر ضرورت ارتقای فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و تربیتی مدرسه و همچنین استفاده از ظرفیت‌های موجود برای رشد و تعالی طلاب تأکید کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی در این نشست، مدارس علمیه را از ارکان مهم تربیت نیروهای متعهد و اثرگذار در عرصه دینی و فرهنگی دانست و بر حمایت از برنامه‌های کیفی و توسعه‌محور در مدارس علمیه استان تأکید کرد.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین برکت گزارشی از روند فعالیت‌ها، برنامه‌ها و نیازهای مدرسه علمیه امام عصر(عج) ارائه کرد و بر آمادگی این مجموعه برای اجرای برنامه‌های هدفمند در مسیر ارتقای علمی و معنوی طلاب تأکید شد.

این دیدار در راستای تقویت ارتباط مدیریت حوزه علمیه استان فارس با مدارس علمیه و پیگیری مسائل و برنامه‌های مراکز حوزوی برگزار شد.