به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، آیت الله سید محی‌الدین طاهری، با اشاره به شهادت رهبر عزیز و روزهای دشوار پس از آن، اظهار کرد: اگرچه در ایام دهه کرامت و ولایت هستیم، اما داغ این مصیبت بر دل‌ها تازه است. با این حال، مسیر انقلاب مسیر صبر، حکمت و نگاه بلند است.

میراث فکری بزرگان؛ از علامه طباطبایی تا شهید مطهری

دبیر جامعه روحانیت شیراز با اشاره به سابقه تاریخی نگاه‌های بلندمدت در حوزه، یادآور شد: این مسیری که امروز شما در رسانه دنبال می‌کنید، ریشه در سنت علمی حوزه دارد. مرحوم علامه طباطبایی در کنار درس‌های عمومی، مباحث اصول فلسفه و روش رئالیسم را برای پنج‌ـ‌شش نفر از برجسته‌ترین علما مطرح می‌کرد؛ مباحثی که شهید مطهری بعدها آن‌ها را تدوین و دسته‌بندی کرد.

وی افزود: بزرگان حوزه همیشه نگاه بلندمدت داشتند؛ نگاه تمدنی، نه نگاه کوتاه‌مدت و روزمره. امام خمینی هم همین‌گونه بود. بسیاری از مباحث فلسفی و سیاسی که امروز بدیهی به نظر می‌رسد، ده‌ها سال طول کشید تا در حوزه جا بیفتد.

کار تمدنی؛ صبر، عمق و برنامه‌ریزی

آیت الله طاهری با اشاره به اینکه کار تمدنی با کار خبری متفاوت است، گفت: کار رسانه فقط پخش خبر نیست. رسانه باید جهت‌سازی کند. غرب برای یک حمله ساده به لیبی، هفت سال روی تصویرسازی کار کرد. این یعنی کار تمدنی.

وی افزود: انقلاب اسلامی بسیاری از مسیرها را کوتاه کرد، اما اصل کار تمدنی همچنان نیازمند صبر، برنامه‌ریزی و نگاه بلند است. شهیدان این مسیر سال‌ها خون دل خوردند و معمولاً هم تنها بودند.

از مکتب اسلام تا دارالتبلیغ

تولیت حرم مطهر سیدعلاالدین حسین(ع) با اشاره به تجربه‌های رسانه‌ای و فرهنگی پیش از انقلاب گفت: مجله مکتب اسلام در خانه همه علما بود. سیاسی نبود، اما روح تمدنی حوزه را منتقل می‌کرد. بعدها مؤسساتی مثل دارالتبلیغ آمدند تا این جریان را کند کنند، اما بزرگان حوزه مثل آیت‌الله مصباح این مسیر را ادامه دادند، این سابقه نشان می‌دهد که حوزه همیشه بعد تمدنی داشته و رسانه باید این بعد را تقویت کند.

آیت الله طاهری با اشاره به روش تربیتی بزرگان اخلاق گفت: مرحوم آیت‌الله بهاءالدینی یا علامه طباطبایی برای همه یک نسخه نمی‌پیچیدند. برای برخی شاگردان نسخه‌های خاص داشتند. این یعنی تربیت نخبگانی؛ یعنی نگاه بلند.

افق بلند حوزه؛ از نیجریه تا ونزوئلا

وی با اشاره به نمونه‌های جهانی تأثیر حوزه گفت: شیخ زکزاکی در نیجریه میلیون‌ها شیعه تربیت کرد. این نتیجه نگاه تمدنی است. حتی رئیس‌جمهور ونزوئلا پیام داده بود که حوزه‌های علمیه ایران بیایند و در کشورش طلبه تربیت کنند.

منشور رهبر شهید؛ بیانیه‌ای برای آینده حوزه

دبیر جامعه روحانیت شیراز با اشاره به تأکید رهبر شهید بر افق بلند حوزه گفت: ایشان نمی‌خواستند نام منشور روی آن گذاشته شود و می‌فرمودند بگویید بیانیه. اما امروز که به شهادت رسیده‌اند، این متن واقعاً یک منشور است؛ منشوری برای آینده حوزه.

اهمیت هیئت‌های اندیشه‌ورز

وی افزود: اینکه رهبر شهید به مجلس خبرگان ـ که همه فقهای بزرگ کشورند ـ می‌فرمودند هیئت اندیشه‌ورز تشکیل دهید، نشان‌دهنده نگاه بلند ایشان به حوزه است. این یعنی حوزه باید آینده‌ساز باشد.

جنگ روایت‌ها و فرصت تاریخی امروز

آیت الله طاهری با اشاره به شرایط رسانه‌ای امروز گفت: دشمن حمله می‌کند، اما نتیجه‌اش عظمت اسلام است. دنیا امروز عظمت نظام اسلامی را می‌بیند. برخی می‌گویند چرا تندتر برخورد نمی‌کنید؛ اما بسیاری از مسائل نیازمند صبر و حوصله است.

نمونه‌ای از نگاه بلند؛ پیش‌بینی پرچم ایران در آمریکا

وی با اشاره به سخن یکی از بزرگان گفت: ایشان سال‌ها پیش گفته بود روزی می‌رسد که در آمریکا پرچم ایران را دست می‌گیرند. آن زمان این حرف عجیب بود، اما امروز می‌بینیم که نگاه بلند چه ثمراتی دارد.