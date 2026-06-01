به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس پارلمان عربی امروز (یکشنبه) با صدور بیانیهای درباره ادامه یورش شهرکنشینان به مسجدالاقصی در قدس اشغالی، برافراشتن پرچم رژیم صهیونیستی در صحنهای آن و انجام حرکات تحریکآمیز هشدار داد.
محمد الیماحی در بیانیهای اعلام کرد: این اقدامات، تشدیدی خطرناک و ادامه سیاستهای رژیم صهیونیستی برای تحمیل واقعیتی جدید در شهر قدس به شمار میرود.
وی تأکید کرد: اشغالگران در تلاشند وضعیت تاریخی و حقوقی موجود درباره مقدسات اسلامی و مسیحی را تضعیف کرده و حاکمیت ادعایی خود را بر مسجدالاقصی تحمیل کنند؛ اقدامی که نقض آشکار قوانین بینالمللی و قطعنامههای مرتبط سازمان ملل است.
رئیس پارلمان عربی همچنین گفت: تجاوزات و اقدامات سازمانیافته علیه مسجدالاقصی، همزمان با جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین در نوار غزه و کرانه باختری ادامه دارد.
مسجدالاقصی حق انحصاری مسلمانان است
رئیس پارلمان عربی تأکید کرد: مسجدالاقصی حق انحصاری مسلمانان باقی خواهد ماند و همه تلاشهای رژیم صهیونیستی برای تغییر هویت آن یا محو چهره عربی و اسلامی این مکان مقدس محکوم به شکست است.
درخواست از جامعه جهانی برای توقف تجاوزات
الیماحی بار دیگر از جامعه جهانی، شورای امنیت و سازمان ملل خواست به مسئولیتهای حقوقی و اخلاقی خود برای توقف این تجاوزات خطرناک و تأمین حمایت بینالمللی از ملت فلسطین و مقدسات آن عمل کنند.
