به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امروز (دوشنبه) انتخابات سراسری در اتیوپی آغاز شد و حدود ۵۰ میلیون نفر برای انتخاب نمایندگان مجلس رأی می‌دهند.

حزب سیاسی متبوع «آبی احمد» نخست‌وزیر اتیوپی موسوم به «حزب سعادت» در این انتخابات با احزاب مخالف ضعیف و دچار شکاف و چنددستگی رو به رو می‌شود و به همین دلیل انتظار می‌رود که حزب نخست‌وزیر به پیروزی دست یابد.

گزارش رسانه‌های آفریقایی حاکی است که حزب نخست‌وزیر اتیوپی در حال حاضر بیش از ۵۰۰ کرسی مجلس نمایندگان را در اختیار دارد و پیش‌بینی می‌شود با کسب اکثریت کرسی‌ها در انتخابات جدید بتواند دولت آبی احمد را برای مدت پنج سال دیگر تمدید کند.

حضور پررنگ نیروهای نظامی در آدیس آبابا

در حالی که بخش زیادی از مبارزات انتخاباتی در شهر «آدیس آبابا» پایتخت اتیوپی برگزار شده، این شهر در روزهای اخیر شاهد حضور پررنگ نیروهای نظامی و امنیتی بوده است.

بنا بر اعلام مراجع انتخاباتی در اتیوپی، حدود ۵۰ میلیون نفر در انتخابات سراسری روز دوشنبه شرکت خواهند کرد، اما انتخابات در استان «تیگرای» در شمال اتیوپی به علت ناآرامی و تنش‌های سیاسی برگزار نخواهد شد. کمیسیون انتخابات اتیوپی علت این امر را «شرایط نامطلوب» در تیگرای عنوان کرده است. در «امهره» دیگر استان شمال کشور نیز انتخابات در دستکم هشت حوزه از مجموع ۱۳۸ حوزه انتخاباتی به علت ناامنی برگزار نخواهد شد.

مخالفان دولت ادعا می‌کنند که فرصت رقابت برابر وجود نداشته، اما «ملاتوُرک هایلو» رئیس کمیسیون ملی انتخابات اتیوپی روز جمعه (هشتم خرداد ماه) تأکید کرد که این کمیسیون اقدامات قاطعی انجام داده تا انتخاباتی بازتاب‌دهنده خواست و اراده مردم برگزار شود، به طوری که ۴۷ حزب و در حدود ۱۱ هزار نامزد برای کسب کرسی‌های مجلس رقابت می‌کنند.

انتخابات در سایه تنش‌های داخلی و رقابت‌های ژئوپلیتیک

انتخابات روز دوشنبه اتیوپی در حالی برگزار می‌شود که تنش‌های سیاسی داخلی در مناطق تیگرای و امهره در شمال کشور افزایش یافته و همچنین منطقه شاخ آفریقا در سال‌های اخیر به صحنه رقابت‌های شدید بازیگران خارجی برای کسب نفوذ در این منطقه تبدیل شده است.

برخی بازیگران منطقه‌ای مانند مصر، ترکیه، امارات متحده عربی و رژیم اسرائیل در سال‌های اخیر تلاش‌های خود را برای کسب نفوذ در منطقه حائز اهمیت راهبردی شاخ آفریقا تشدید کرده‌اند؛ منطقه‌ای که پیش از این نیز به علت جنگ داخلی سودان و مناقشه‌های حوزه دریای سرخ دچار بی‌ثباتی بوده است.

آبی احمد؛ نخست‌وزیر صلح‌طلب و جنگ داخلی تیگرای

آبی احمد ۴۹ ساله در فوریه ۲۰۱۸ (بهمن ۱۳۹۶) مقام نخست‌وزیر اتیوپی را به دست آورد و از همان ابتدا، کار اصلاحاتی را در دستور کار قرار داد و از جمله به یک توافق‌نامه صلح با کشور اریتره - همسایه اتیوپی - دست یافت که جایزه صلح نوبل سال ۲۰۱۹ را برای او به ارمغان آورد.

با این حال اتیوپی در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ درگیر جنگ داخلی در منطقه تیگرای در شمال کشور بین نیروهای دولتی با حزب «جبهه آزادیبخش خلق تیگرای» (TPLF) شد که بنا بر آمار رسمی در حدود ۱۰۰ هزار کشته بر جا گذاشت، هرچند آمار غیر رسمی حاکی از کشته شدن حدود ۶۰۰ هزار نفر در طول این جنگ داخلی دو ساله است.

«جبهه آزادیبخش خلق تیگرای» اواخر فروردین ماه امسال دولت فدرال اتیوپی را به نقض «توافقنامه پرتوریا» متهم کرد؛ توافقی که دوم نوامبر سال ۲۰۲۲ (چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱) به جنگ داخلی دو ساله در شمال اتیوپی پایان داد.

وزارت خارجه اتیوپی مهر ماه سال گذشته نیز در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد، دولت اریتره را به اتحاد با یک جناح تندروی مخالف در اتیوپی با هدف آماده‌سازی برای جنگ متهم کرد.

تنش با سودان و مصر

تنش‌ها در ماه‌های اخیر بین اتیوپی با سودان و مصر نیز افزایش یافته است. «عبدالفتاح البرهان» فرمانده ارتش و رئیس شورای حاکمیتی سودان ماه گذشته در واکنش به حملات پهپادی اخیر به فرودگاه خارطوم، گفت اگر مشخص شود که پهپادهای مهاجم از اتیوپی آمده‌اند، اقدامات لازم را برای محافظت از سرزمین و مردم سودان در هماهنگی با جامعه بین‌المللی انجام خواهیم داد.

وزارت خارجه اتیوپی، اما با صدور بیانیه‌ای ضمن «بی‌اساس» خواندن اتهامات ارتش و شورای حاکمیتی سودان، خارطوم را به حمایت از شورشیان «تیگرای» در شمال اتیوپی متهم کرد.

روابط اتیوپی با کشور مصر نیز در ماه‌های گذشته بر سر موضوع آب‌گیری «سد بزرگ رنسانس اتیوپی» (سد النهضه) دچار تیرگی شده است.

وزارت آب و نیروی اتیوپی اواخر مهر ماه سال گذشته با انتقاد از «لفاظی خصمانه» مقامات قاهره درباره سد «رنسانس» تأکید کرد: اتیوپی منشأ ۸۵ درصد از آب رودخانه نیل است و حق بهره‌برداری از این آب را دارد، در حالی که دولت مصر با ذهنیت استعماری همراه با تهدید و توهین، سیاست اشتباه تضعیف اتیوپی را به جای همکاری در پیش گرفته است.

دولت اتیوپی روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور ماه سال ۱۴۰۴ بزرگترین سد و پروژه برق‌آبی آفریقا را به طور رسمی افتتاح کرد؛ پروژه‌ای که قرار است برق مورد نیاز میلیون‌ها نفر را در این کشور منطقه شاخ آفریقا تأمین کند، اما در عین حال این اقدام موجب افزایش تنش‌ها با کشورهای مصر و سودان در پایین‌دست رود نیل شده است.

کشور اتیوپی که با ۱۲۰ میلیون نفر جمعیت پس از نیجریه دومین کشور پرجمعیت آفریقا محسوب می‌شود، پروژه پنج میلیارد دلاری سد و نیروگاه «النهضه» (سد بزرگ رنسانس اتیوپی) بر روی شاخه‌ای از رود نیل را برای توسعه اقتصادی خود ضروری می‌داند.

