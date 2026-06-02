برنامه های هفته صنایع دستی گردشگری فارس تشریح شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، مجید سلیمی صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در اداره کل میراث فرهنگی استان فارس برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن هفته صنایع دستی اظهار کرد: 20 خرداد روز صنایع دستی است، در این سال که با اتفاقات ناخوشایند که دامن گردشگری و صنایع دستی کل کشور را دربر گرفت رو به رو بوده ایم، با توجه به این مشکلات که صنعت گران و هنرمندان در تمام گروه های سنی داشتند اما همچنان این برنامه ها برقرار بوده و در کنار هم هستیم و امسال را با همدلی و کنار هم بودن را می خواهیم هفته پر رونقی را داشته باشیم که بیشتر رونق چند جانبه از جمله رونق احساسی، ذهنی، دلی و برگزاری برنامه ها است.

وی به نخستین برنامه در هفته صنایع دستی را برگزاری رویداد حجاری سنتی برشمرد و اضافه کرد: راه اندازی آزمایشی شبکه آموزش مجازی صنایع دستی، افتتاح بازارچه صنایع دستی سرای گمرک، از جمله دیگر برنامه ها خواهد بود.

معاون صنایع دستی گردشگری اداره کل میراث فرهنگی فارس عنوان کرد: برگزاری ورکشاپ رایگان صنایع دستی در 5 رشته، همچنین برگزاری مسابقه نخ ریسی سنتی با پره، نشست تخصصی با موضع اهمیت بازتعریف صنایع دستی، همایش بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی، برگزاری گردهمایی خانواده معاونت صنایع دستی با بازنشستگان، برپایی بازار صنایع دستی، برگزاری جشن مردمی بت شهر ملی قالی، رونمایی از برند زرین دستان میراث پارس برخی دیگر از برنامه های شاخص صنایع دستی در این هفته است.

وی گفت: با درایت مدیرکل میراث فارس برای نخستین بار یک ظرفیت خوبی را در تبصره 15 توانستیم برای سال 405 بگیریم، مهمترین ابزار حمایتی ما همین تبصره است، توسعه بازارچه نیز اینگونه بوده است، اعتباری که از اعتبارات سال 404 بوده 43 میلیارد تومان بوده که فقط سه درصد از آن مانده که جذب خواهد شد، در هر سه حوزه بیش از 300 میلیارد تومان برشی که به استان فارس تعلق گرفته مبلغ قابل توجهی بوده است.