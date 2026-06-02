۸ کشته و ۱۶ زخمی بر اثر واژگونی خودروی مسافربری در افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی واژگونی یک موتر مسافربری از نوع فلانکوچ (ون بزرگ) در شهرستان شینواری استان پروان افغانستان، ۸ نفر جان باختند و ۱۶ نفر دیگر زخمی شدند.

فضل‌الرحیم مسکین‌یار، سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در پروان، اعلام کرد که این حادثه صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۲ خرداد) در منطقه «دره استامه» شینواری رخ داده است. به گفته او، خودرو از جاده منحرف و سپس واژگون شده که در نتیجه آن ۸ نفر از جمله ۴ کودک جان خود را از دست دادند و ۱۶ نفر دیگر مصدوم شدند.

وی تأیید کرد که تمام قربانیان از مردم محلی دره استامه بوده‌اند. زخمیان بلافاصله به بیمارستان پروان منتقل شده‌اند.

سخنگوی پلیس پروان خرابی جاده و بی‌احتیاطی راننده را از عوامل اصلی این حادثه عنوان کرده است.

این حادثه در حالی رخ داده که حوادث ترافیکی در افغانستان همچنان قربانیان زیادی می‌گیرد. چند روز قبل نیز در استان لغمان، واژگونی یک خودروی حامل مهاجران بازگشته از پاکستان، منجر به کشته شدن ۱۸ نفر و زخمی شدن ۲۹ نفر شد.

کارشناسان، بی‌احتیاطی رانندگان، کیفیت پایین جاده‌ها و عدم رعایت استانداردهای ایمنی را دلایل اصلی تکرار این گونه حوادث در جاده‌های افغانستان می‌دانند.

...............

پایان پیام/