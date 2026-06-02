به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر سازمان ملل متحد در امور هماهنگی کمک‌های بشردوستانه (اوچا) هشدار داد که تنها ۱۶ درصد از بودجه مورد نیاز برای کمک‌رسانی به نیازمندان افغانستان تأمین شده است.

اوچا روز سه‌شنبه (۱۲ خرداد) در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «شکاف رو به گسترش در تأمین مالی، حمایت بشردوستانه نجات‌بخش در افغانستان را تهدید می‌کند.»

طبق اعلام این دفتر، تا پایان ماه مه ۲۰۲۶، تنها ۲۶۹ میلیون دلار از ۱.۷۱ میلیارد دلار مورد نیاز برای برنامه پاسخ بشردوستانه ۲۰۲۶ تأمین شده است.

این کمبود شدید بودجه در حالی است که میلیون‌ها نفر در افغانستان همچنان با بحران‌های شدید غذایی، آوارگی، مشکلات بهداشتی و کمبود خدمات اساسی مواجه هستند.

اوچا تأکید کرده که بدون تزریق فوری کمک‌های مالی، میلیون‌ها نفر از عدم دریافت کمک‌های حیاتی، در خطر قرار خواهند گرفت.

