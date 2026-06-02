به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با وجود اعلام خبرهایی مبنی بر تلاش‌های دیپلماتیک به رهبری دونالد ترامپ برای برقراری آتش‌بس، میدان نبرد در جنوب لبنان همچنان ملتهب است. در یکی از دردناک‌ترین حوادث، یک دندان‌پزشک لبنانی به نام دکتر جیمز کرم به همراه دختر و پسر دانشجویش در مسیر نبطیه هدف حمله پهپادی قرار گرفته و هر سه جان باختند؛ حادثه‌ای که واکنش تند دانشگاه لبنان و تعویق امتحانات در صیدا را به دنبال داشت. همچنین، پهپادهای اسرائیلی دو نظامی ارتش لبنان را در جاده حبوش زخمی کردند و یک مرکز دفاع مدنی در «کفرصیر» را نیز به صورت مستقیم هدف قرار دادند که خسارات سنگینی بر جا گذاشت.

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که حملات هوایی و توپخانه‌ای اسرائیل طی شبانه روز گذشته بر شهرهای صور و نبطیه متمرکز بوده است. در بمباران ساختمان‌های مجاور بیمارستان «جبل عامل» در صور، دست‌کم ۴ نفر کشته و ۵۰ نفر زخمی شدند و بخش‌هایی از بیمارستان نیز آسیب دید. علاوه بر این، ارتش اسرائیل در اقدامی تخریبی، نیمه‌شب گذشته یک محله کامل را در منطقه «عریض وبین» منفجر کرد که صدای مهیب آن تا شهر صیدا شنیده شد. این در حالی است که پهپادهای اسرائیلی با تعقیب و هدف قرار دادن خودروها و موتورسیکلت‌ها در مسیرهای پرتردد، باعث کشته شدن چندین غیرنظامی و کارگر شدند.

در فضای سیاسی، اگرچه سفارت لبنان از احتمال توقف حملات به ضاحیه جنوبی در مقابل توقف حملات حزب‌الله سخن گفته است، اما تداوم جنایات میدانی اسرائیل و هدف قرار دادن هدفمند مراکز امدادی و غیرنظامی، تردیدهای جدی را درباره جدیت این رژیم در مسیر مذاکرات ایجاد کرده است. نهادهای امدادی مانند دفاع مدنی لبنان با وجود هدف قرار گرفتن مراکزشان، تأکید کرده‌اند که به فعالیت‌های انساندوستانه خود در زیر آتش ادامه خواهند داد.

