سازمان ملل نسبت به تشدید بحران انسانی در لبنان هشدار داد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل (WFP) در بیانیهای اعلام کرد که پس از حدود سه ماه تداوم حملات اسرائیل به لبنان، بیش از یک میلیون نفر همچنان آواره هستند. به گفته این نهاد، افزایش قیمتها، از بین رفتن منابع درآمد و فشار بر بازارها، دسترسی بسیاری از خانوارها به غذا را محدود کرده و شرایط انسانی را به شدت شکننده ساخته است.
این نهاد همچنین اعلام کرد از دوم مارس تاکنون توانسته است با وجود مشکلات میدانی، به بیش از ۷۰۰ هزار نفر از آسیبدیدگان جنگ در مناطق مختلف لبنان کمک غذایی و نقدی اضطراری برساند. با این حال، ادامه بمبارانهای روزانه و صدور دستورهای تخلیه، هم باعث افزایش موج آوارگی شده و هم دسترسی به مناطق نیازمند، بهویژه مناطق دور از دسترس، را دشوارتر کرده است.
بر اساس تازهترین ارزیابی امنیت غذایی، حدود یک میلیون و ۲۴۰ هزار نفر، معادل نزدیک به یکچهارم جمعیت لبنان، در فاصله آوریل تا اوت ۲۰۲۶ با ناامنی غذایی حاد درگیر هستند. برنامه جهانی غذا همچنین اعلام کرد بهای سبزیجات بیش از ۲۰ درصد و قیمت نان حدود ۱۵ درصد از زمان آغاز تشدید درگیریها افزایش یافته است. این نهاد برای ادامه کمکهای اضطراری در فاصله ماه مه تا اوت ۲۰۲۶ به ۱۱۲ میلیون دلار بودجه نیاز دارد و هشدار داده است که کمبود منابع مالی، توان پاسخگویی به نیازهای فزاینده را کاهش خواهد داد.
