»نقدپذیری«؛ آموزه راهبردی امام هادی(ع) برای حرکت رو به جلوی جامعه اسلامی

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ یکی از نشانه‌های بلوغ فردی و اجتماعی، توانایی شنیدن نقد و پذیرش تذکر خیرخواهانه است. هر جامعه‌ای برای اصلاح خویش، ناگزیر از ایجاد سازوکارهایی است که خطاها را آشکار، مسیرها را تصحیح و رفتارها را به سمت خیر و صلاح هدایت کند. در فرهنگ اسلامی، این کارکرد مهم در قالب اصل بزرگ «امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» تعریف شده است؛ اصلی که بدون وجود روحیه‌ نقدپذیری، به‌درستی تحقق نمی‌یابد.

از سوی دیگر، دوره جنگ و پسا جنگ بیش از هر زمان دیگری به مدیران، نخبگان و مسئولانی نیاز دارد که از ظرفیت شنیدن سخن دلسوزانه و اصلاح‌گرانه برخوردار باشند. زیرا در این دوره‌ها، خطاها اگر به‌موقع دیده و اصلاح نشوند، می‌توانند آثار چندلایه و ماندگاری بر حوزه‌های معیشتی، فرهنگی، امنیتی و سرمایه اجتماعی بر جای گذارند. ازاین‌رو، نقدپذیری مسئولان را باید نه صرفاً یک خصلت فردی، بلکه بخشی از الزامات حکمرانی در شرایط خطیر و لازمه‌ عبور موفق از بحران‌ها دانست.

همچنین، با توجه به افق بلند گام دوم انقلاب اسلامی و ضرورت حرکت به سوی احیا و تحقق تمدن نوین اسلامی، جامعه اسلامی ناگزیر است سازوکارهای درونی اصلاح، بازنگری و ترمیم مستمر خود را فعال نگه دارد. تمدن‌سازی بدون خوداصلاحی و خوداصلاحی بدون نقدپذیری ممکن نیست؛ بنابراین، بازخوانی این روایت امام هادی(ع) در شرایط کنونی، صرفاً یک تأمل اخلاقی یا حدیثی نیست، بلکه تلاشی برای تبیین یکی از زیرساخت‌های اساسی رشد، اصلاح و تعالی جامعه اسلامی در مسیر تمدن‌سازی است.

تبیین حدیث راهبردی امام هادی (ع) در فرهنگ انتقادپذیری

در این زمینه، سخن راهبردی امام هادی(ع) افقی مهم پیش روی ما می‌گشاید. آن حضرت خطاب به یکی از یاران خود فرمودند: «فلانی را مورد عتاب قرار ده و به او بگو: خداوند، هرگاه خیر بنده‌ای را بخواهد، او را چنان قرار می‌دهد که وقتی مورد انتقاد و توبیخ واقع شود، آن را می‌پذیرد.» ؛ «عاتِب فُلاناً و قُل لَهُ: إنَّ اللّٰهَ إذا أرادَ بِعَبدٍ خَیراً إذا عوتِبَ قَبِل». (تحف العقول، ص ۴۸۱)

این روایت نشان می‌دهد که پذیرش انتقاد، صرفاً یک مهارت ارتباطی نیست، بلکه نشانه‌ای از خیر الهی و سلامت باطنی انسان است. از این منظر، نقدپذیری نه یک امر حاشیه‌ای، بلکه یکی از ارکان رشد اخلاقی، اجتماعی و حتی تمدنی به شمار می‌رود. بر همین اساس، تبیین فرهنگ نقدپذیری در ساحت فرد و جامعه، ضرورتی علمی و فرهنگی دارد.

این ضرورت، در شرایط حساس امروز، ابعاد عمیق‌تر و راهبردی‌تری می‌یابد. در روزگاری که جامعه اسلامی با جنگ تحمیلی سوم در سطوح نظامی، رسانه‌ای، امنیتی، شناختی و روانی، و نیز با جنگ ترکیبی اقتصادی و فرهنگی روبه‌رو است، مسئله نقدپذیری دیگر صرفاً یک فضیلت اخلاقی فردی نیست، بلکه به یک نیاز بنیادین برای حفظ انسجام اجتماعی، افزایش کارآمدی مدیریتی و تقویت قدرت درون‌زای نظام اسلامی تبدیل شده است. در چنین فضایی، هرگونه ضعف در تحمل نقد، به انباشت خطا، کاهش اعتماد عمومی و اختلال در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری می‌انجامد.

لذا در این نوشتار این حدیث راهبردی امام هادی (ع) را در زمینه‌ها و زوایای مختلف مورد بررسی قرار می‌دهیم تا به آموزه‌ها و رهیافت‌هایی راهگشا برای امروزمان رهنمون شویم:

۱. نقدپذیری؛ شرط بنیادین اصلاح فردی و اجتماعی

روایت امام هادی(ع) بر یک حقیقت اساسی تأکید می‌کند: انسانِ برخوردار از خیر، انسانی است که در برابر تذکر، حالت دفاعی و انکار مطلق به خود نمی‌گیرد، بلکه آمادگی پذیرش و اصلاح دارد. این معنا، نقدپذیری را از سطح یک خصلت اخلاقی فردی فراتر برده و آن را به شاخصی برای سنجش سلامت روانی، اخلاقی و اجتماعی تبدیل می‌کند.

از منظر جامعه‌شناختی نیز هیچ نظام اجتماعی بدون بازخورد اصلاح‌گرانه قادر به استمرار سالم نیست. هرجا که نقد خاموش شود، خطا انباشته می‌گردد، خودبرتربینی تقویت می‌شود و ساختارها به سمت تصلب و فساد پیش می‌روند. ازاین‌رو، نقدپذیری را باید یکی از ارکان پایداری اجتماعی دانست.

در شرایطی که جامعه اسلامی با تهدیدهای فشرده و چندلایه مواجه است، این اصل اهمیتی مضاعف می‌یابد. در بستر جنگ تحمیلی سوم و نیز جنگ ترکیبی اقتصادی و فرهنگی، ضعف در نقدپذیری می‌تواند قدرت اصلاح درونی نظام اجتماعی را کاهش داده و زمینه‌ساز فرسایش تدریجی سرمایه اجتماعی شود. در مقابل، هرچه ظرفیت نقدپذیری در سطوح مختلف جامعه، به‌ویژه در لایه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، تقویت شود، امکان اصلاح سریع‌تر خطاها، چابک‌سازی ساختارها و ارتقای تاب‌آوری ملی نیز بیشتر خواهد شد. از این حیث، نقدپذیری نه فقط یک فضیلت اخلاقی، بلکه یکی از الزامات راهبردی برای مصون‌سازی جامعه اسلامی در شرایط تقابل و فشار است.

۲. نسبت نقدپذیری با امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر

امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، در حقیقت، صورت دینی و هنجاریِ همان سازوکار اصلاح اجتماعی است. اما این اصل زمانی زنده و مؤثر خواهد بود که دو پیش‌نیاز اساسی در جامعه وجود داشته باشد: ظرفیت پذیرش تذکر و انتقاد و انگیزه‌مندی و امنیت اخلاقیِ تذکر دهنده.

اگر افراد و نهادها تحمل شنیدن نقد را نداشته باشند، امربه‌معروف به حاشیه رانده می‌شود و نهی‌ازمنکر به امری پرهزینه و بی‌اثر تبدیل می‌گردد. به همین دلیل، پیش از آموزش «چگونه انتقاد کنیم»، باید «چگونه انتقاد را بپذیریم» را آموزش داد. در حقیقت، نقدپذیری بستر تحقق اصلاح‌گری دینی در جامعه است.

این مسئله در دوره‌های بحران، مثل شرایط جنگ و پساجنگ اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. زیرا در چنین شرایطی، خطاهای مدیریتی، فرهنگی یا اقتصادی به دلیل حساسیت اوضاع، آثار گسترده‌تری بر زندگی مردم و آینده جامعه بر جای می‌گذارند. اگر در این موقعیت‌ها، باب تذکر دلسوزانه بسته شود، چه‌بسا اشتباهات کوچک به بحران‌های بزرگ تبدیل شوند. ازاین‌رو، حفظ حیات اجتماعیِ امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در این دوره‌ها، نیازمند آن است که مسئولان و مدیران، نقد خیرخواهانه را نه مزاحم اقتدار، بلکه پشتیبان کارآمدی و عامل پیشگیری از خطا بدانند.

۳. نقدپذیری و شکستن بتِ خودحق‌پنداری

یکی از موانع اصلی پذیرش انتقاد، نوعی خودحق‌پنداری است؛ حالتی که در آن فرد یا نهاد، خود را فراتر از خطا می‌بیند یا دست‌کم تمایلی به اعتراف به خطا ندارد. روایت امام هادی(ع) دقیقاً در نقطه‌ مقابل این روحیه قرار می‌گیرد. پذیرش عتاب، به معنای فروریختن توهم عصمت فردی و نهادی است. چراکه انسان نقدپذیر می‌پذیرد که ممکن است در تشخیص خود دچار خطا شده باشد؛ نیت خوب، همیشه به معنای درستی عملکرد نیست و حقیقت، لزوماً با میل و پسند شخصی او منطبق نیست. از این‌رو، نقدپذیری را باید نوعی تواضع معرفتی و اخلاقی دانست؛ تواضعی که راه رشد و اصلاح را می‌گشاید و از تصلب شخصیت جلوگیری می‌کند.

این نکته در سطح نهادهای مدیریتی و ساختارهای حکمرانی، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. در دوره کنونی جنگ و پسا جنگ، یکی از خطرات جدی، شکل‌گیری نوعی مصون‌انگاری در برخی سطوح مدیریتی است؛ گویی شرایط ویژه، مجوزی برای معافیت از پاسخ‌گویی و بی‌نیازی از نقد ایجاد می‌کند. حال آنکه هرچه مسئولیت سنگین‌تر و شرایط حساس‌تر باشد، نیاز به نقدپذیری و بازبینی مستمر بیشتر است. جامعه اسلامی برای آنکه بتواند در افق گام دوم انقلاب به سوی تمدن نوین اسلامی حرکت کند، ناگزیر است هرگونه خودحق‌پنداری فردی و نهادی را در سطوح مختلف مهار کرده و فرهنگ پاسخ‌گویی و اصلاح‌پذیری را جایگزین آن سازد.

۴. تمایز نقد خیرخواهانه با توهین و تخریب

در بحث از نقدپذیری، باید مرز میان عتاب اصلاح‌گرانه و تخریب خصمانه به‌روشنی تبیین شود. آنچه در روایت مورد تأکید قرار گرفته، «عتاب» است؛ یعنی تذکری مسئولانه، خیرخواهانه و ناظر به اصلاح. بنابراین، هر سخن تندی را نمی‌توان نقد دانست و هر اعتراضی را نباید حمل بر خیرخواهی کرد. نقد سالم، ویژگی‌هایی دارد از جمله: بر حقیقت و اصلاح مبتنی است، نه بر تحقیر؛ متوجه رفتار و تصمیم است، نه تخریب شخصیت؛ از انصاف، ادب و مسئولیت‌پذیری برخوردار است؛ به دنبال درمان مسئله است، نه تشدید کینه و بحران.

در مقابل، توهین و تخریب نه تنها اصلاح‌گر نیست، بلکه مقاومت روانی و اجتماعی ایجاد می‌کند و فضای گفت‌وگو را از بین می‌برد. پس همان‌گونه که جامعه به فرهنگ نقدپذیری نیاز دارد، به اخلاق نقد نیز نیازمند است.

این تمایز در شرایط جنگ ترکیبی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا در چنین شرایطی، دشمن می‌کوشد مرز میان «نقد مسئولانه» و «تخریب هدفمند» را مخدوش سازد تا از یک‌سو صدای خیرخواهان جانفدا را بی‌اثر کند و از سوی دیگر، با دامن‌زدن به هیجان‌ها و دوقطبی‌ها، انسجام اجتماعی را تضعیف نماید. از این‌رو، جامعه اسلامی باید هم‌زمان دو مسیر را دنبال کند: نخست، تقویت بسترهای نقد سالم، عالمانه و اصلاح‌گرانه؛ و دوم، هوشیاری در برابر تحریف، عملیات روانی و تخریب سازمان‌یافته. تنها در این صورت است که می‌توان میان حفظ همبستگی اجتماعی و صیانت از فرآیند اصلاح امور، جمع کرد.

۵. ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ نقدپذیری از کودکی

فرهنگ نقدپذیری امری دفعی و مقطعی نیست، بلکه باید از سنین پایین در فرآیند تربیت شکل بگیرد. کودکی که در محیط خانواده و مدرسه می‌آموزد تذکر را حمل بر دشمنی نکند، در بزرگسالی انسانی اصلاح‌پذیرتر، منعطف‌تر و عاقل‌تر خواهد بود.

برای نهادینه‌سازی این فرهنگ در کودکان باید: خطا را امری طبیعی و قابل اصلاح معرفی کرد، نه مایه‌ی تحقیر؛ میان شخصیت فرد و اشتباه او تفاوت گذاشت؛ پذیرش اشتباه را نشانه‌ی ضعف ندانست، بلکه علامت رشد قلمداد کرد الگوهای رفتاری والدین و مربیان نیز مبتنی بر پذیرش نقد باشد. لذا جامعه‌ای که از کودکی روحیه‌ی گفت‌وگو، اصلاح‌پذیری و بازنگری را آموزش می‌دهد، در سطوح بالاتر نیز کمتر دچار تصلب، استبداد رأی و بحران‌های انباشته خواهد شد. این تربیت، در افق تمدنی نیز معنا و اهمیت بیشتری می‌یابد. اگر هدف جامعه اسلامی، تربیت نسلی باشد که در چارچوب گام دوم انقلاب بار پیشرفت کشور و تحقق تمدن نوین اسلامی را بر دوش گیرد، باید از همان آغاز، روحیه مسئولیت‌پذیری، نقدپذیری، گفت‌وگو و اصلاح‌گری در او تقویت شود. نسل تمدن‌ساز، نسلی نیست که خود را بی‌نیاز از بازبینی بداند؛ بلکه نسلی است که با اعتمادبه‌نفس، اما به‌دور از غرور، توانایی اصلاح مستمر خود و ساختارهای پیرامونی‌اش را داراست.

۶. نقدپذیری مسئولان و نخبگان؛ شرط سلامت حکمرانی و پیشرفت اجتماعی

اهمیت نقدپذیری در همه‌ی سطوح یکسان نیست؛ هرچه موقعیت فرد یا نهاد حساس‌تر باشد، پیامدهای نقدناپذیری نیز گسترده‌تر خواهد بود. از این‌رو، مسئولان، اصحاب قدرت و نخبگان بیش از دیگران به این فضیلت و مهارت نیاز دارند. زیرا خطاهای آنان تنها یک اشتباه شخصی نیست، بلکه می‌تواند سرنوشت یک مجموعه یا جامعه بزرگ را تحت تأثیر منفی قرار دهد.

حکمرانی سالم، بدون امکان نقد و بدون گوش شنوا برای اصلاح، به تدریج به سمت بسته‌شدن فضای بازخورد و انباشت خطا حرکت می‌کند. در چنین فضایی، اطرافیان به‌جای خیرخواهی، مصلحت‌سنجیِ منفعت‌طلبانه را ترجیح می‌دهند، منتقدان خاموش می‌شوند و واقعیت‌ها دیرهنگام و پرهزینه خود را تحمیل می‌کنند.

بنابراین، نقدپذیری مسئولان را باید از مهم‌ترین شاخص‌های بلوغ نهادی و عقلانیت مدیریتی دانست. جامعه‌ای که صاحبان قدرت در آن تحمل شنیدن سخن مخالف و نقد دلسوزانه را دارند، پیش از آنکه بحران‌ها آن را وادار به اصلاح کنند، خودآگاهانه مسیر بازسازی و تصحیح را انتخاب می‌کند.

در شرایط جنگ تحمیلی سوم و نیز در دوره پسا جنگ، این مسئله اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند. زیرا جامعه در این دوره‌ها با مجموعه‌ای از آسیب‌ها، فشارها، بازسازی‌ها و بازآرایی‌های اقتصادی، فرهنگی و اداری روبه‌روست. اگر مسئولان در این مرحله از ظرفیت نقدپذیری کافی برخوردار نباشند، فرصت‌های ترمیم و جهش به‌راحتی از دست می‌رود و برخی خطاها به عادت‌های ساختاری تبدیل می‌شود. برعکس، هرچه مدیران و نخبگان جامعه نقدپذیرتر باشند، امکان کشف ضعف‌ها، اصلاح سیاست‌ها، جبران ناکارآمدی‌ها و حرکت به سوی الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی بیشتر خواهد شد. از این منظر، نقدپذیری مسئولان یکی از لوازم بنیادین رشد، اصلاح و تعالی جامعه اسلامی است. جامعه‌ای که در آن مسئول، نقد را فرصت بداند نه تهدید؛ نهاد، پاسخ‌گویی را فضیلت بداند نه اجبار؛ و ساختار، بازنگری را نشانه ضعف نداند بلکه لازمه‌ی پویایی تلقی کند، آماده‌تر خواهد بود تا در مسیر احیا و تحقق تمدن نوین اسلامی گام بردارد.

۷. نقدپذیری؛ راه رهایی از دو آفت بزرگ اجتماعی

اگر منطق روایت امام هادی(ع) در روابط اجتماعی حاکم شود، جامعه از دو آفت مهم نجات می‌یابد:

الف) خفقان نقد: در فضایی که انتقاد برچسب دشمنی می‌خورد، افراد به سکوت و ملاحظه‌کاری روی می‌آورند. نتیجه آن است که مشکلات پنهان می‌مانند، انحراف‌ها عادی می‌شوند و فرصت اصلاح از دست می‌رود.

ب) خشونت در نقد: در نقطه‌ی مقابل، اگر نقد از مدار اخلاق و خیرخواهی خارج شود، به ابزار تخریب و تسویه‌حساب تبدیل می‌گردد. در این وضعیت، به‌جای اصلاح، خصومت تولید می‌شود و اعتماد اجتماعی فرومی‌ریزد.

فرهنگ مطلوب، فرهنگی است که نه نقد را سرکوب کند و نه آن را به خشونت آلوده سازد؛ بلکه گفت‌وگوی مسئولانه، تذکر خیرخواهانه و پذیرش متواضعانه را در کنار هم تقویت نماید. در فضای جنگ ترکیبی، این دو آفت می‌توانند با شدتی بیشتر و آثار مخرب‌تر ظهور پیدا کنند. خفقان نقد، جامعه را از ظرفیت تصحیح خطاها محروم می‌سازد و خشونت در نقد، همبستگی ملی را تضعیف می‌کند. در حالی که جامعه اسلامی برای عبور از این مقاطع حساس، نیازمند نقدی است که هم بصیرت‌آفرین باشد و هم اصلاح‌گر؛ هم بر حقیقت استوار باشد و هم از افتادن در دام افراط و تفریط مصون بماند. چنین نقدی، به‌ویژه در مسیر تحقق آرمان‌های گام دوم انقلاب، می‌تواند موتور محرک بازسازی اجتماعی و تمدنی باشد.

جمع‌بندی اینکه: روایت امام هادی(ع) درباره‌ پذیرش عتاب و انتقاد، تنها یک توصیه‌ اخلاقی فردی نیست، بلکه قاعده‌ای راهبردی برای سلامت جامعه به شمار می‌آید. بر اساس این آموزه، کسی که خیر او خواسته شده باشد، در برابر تذکر خیرخواهانه گشوده است و آن را فرصتی برای اصلاح خود می‌داند، نه تهدیدی علیه شخصیت خویش.

از این منظر، نقدپذیری شرط اساسی برای تحقق امر به معروف و نهی از منکر، اصلاح نهادها و روندها، رشد شخصیت انسان و پیشگیری از بحران‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی است. جامعه‌ای که اعضای آن، به‌ویژه مسئولان و نخبگانش، از ظرفیت شنیدن نقد برخوردار باشند، جامعه‌ای زنده، خوداصلاح‌گر و رو به رشد خواهد بود.

پس باید فرهنگ نقدپذیری را از خانواده و مدرسه آغاز کرد، در نهادهای اجتماعی و فرهنگی گسترش داد و در سطح مدیریت و حکمرانی به یک ارزش عملی بدل ساخت. در چنین جامعه‌ای، تذکر خیرخواهانه نه توهین، بلکه نعمت تلقی می‌شود؛ هشدار نه خصومت، بلکه لطف؛ و اصلاح نه شکست، بلکه نشانه‌ بلوغ فکری و اجتماعی، محسوب می‌شود.

در شرایطی که جامعه اسلامی با جنگ تحمیلی سوم، جنگ ترکیبی اقتصادی و فرهنگی و الزامات پیچیده‌ دوره جنگ و پسا جنگ مواجه است، این فرهنگ بیش از هر زمان دیگری اهمیت می‌یابد. زیرا تنها در سایه‌ وجود گوش‌های شنوا، دل‌های متواضع و ساختارهای اصلاح‌پذیر است که می‌توان از خطاها به‌موقع عبور کرد، سرمایه اجتماعی را حفظ نمود، کارآمدی نظام اسلامی را ارتقا داد و جامعه را در مسیر تعالی پایدار قرار داد.

بی‌تردید، افق گام دوم انقلاب اسلامی و آرمان بلند احیا و تحقق تمدن نوین اسلامی، بدون نهادینه شدن فرهنگ نقدپذیری، پاسخ‌گویی و اصلاح مستمر دست‌یافتنی نخواهد بود. جامعه‌ای که گوش شنوا برای نقد دارد، پیش از آنکه با هزینه‌های سنگین به تغییر وادار شود، خود راه اصلاح را برمی‌گزیند؛ و این همان خیری است که امام هادی(ع) در بیان این حدیث نورانی، ما را به سوی آن رهنمون ساخته‌اند.

محمدباقر مشکاتی

