به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ محییالدین مهدی، پژوهشگر و عضو پیشین پارلمان افغانستان، در کنفرانس «موانع صلح و ثبات در افغانستان» در دانشگاه ویستمنستر لندن، به تشریح موانع ساختاری پرداخت.
وی با بازتعریف دو مولفه «افغانیت و اسلامیت»، تصریح کرد که این واژگان در فرآیند دولتسازی افغانستان از معنای فرهنگی و دینی خود تهی شده و به ایدیولوژیهای سیاسی برای «حذف، نابرابری و انحصار قدرت» تبدیل شدهاند.
به باور وی، بحران کنونی ثمره منطقی همین رویکردهای حذفی در دهههای گذشته است.
این تحلیلگر مسائل افغانستان با واکاوی فرآیندهای حکمرانی، اظهار داشت که تمرکزگرایی افراطی و تلاش برای یکسانسازی هویتی، همواره مانع از شکلگیری یک قرارداد اجتماعی مبتنی بر حقوق برابر شده است.
مهدی با اشاره به سیاستهای کنونی طالبان، آنها را ادامهدهنده همان دکترینهای انحصارگرایانه دانست که این بار در پوششی جدید با آزادیهای فردی، حقوق زنان و حوزههای تمدنی – بهویژه جایگاه تاریخی زبان فارسی – در تعارض قرار گرفته است.
وی صیانت از زبان فارسی را به عنوان یکی از ارکان هویتی و تمدنی کشور، ضرورتی اجتنابناپذیر برشمرد.
عضو پیشین پارلمان افغانستان در بخش دیگری از سخنان خود، صلح واقعی را در گرو گسست از گفتمانهای هویتیِ ستیزهجو دانست.
وی تأکید کرد که نقد این رویکردها به معنای تقابل با هیچ قومیت خاصی نیست، چرا که تمامی طیفهای اجتماعی افغانستان به یک اندازه از فقدان ثبات و جنگ آسیب دیدهاند.
محییالدین مهدی در پایان، با ترسیم چشماندازی برای آینده، راهکار عبور از وضعیت فعلی را استقرار نظامی مبتنی بر «برابری حقوقی شهروندان» فارغ از جنسیت، قومیت و مذهب دانست.
وی همچنین بر ضرورت فعالسازی ظرفیت جامعه نخبگانی و مهاجرین افغانستانی در سراسر جهان برای تقویت مبارزات مدنی و رساندن صدای مردم داخل کشور به گوش جهانیان تأکید کرد.
