به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ جعفر مهدوی، فعال سیاسی و نماینده پیشین پارلمان افغانستان، در یادداشتی تحلیلی به موج اخیر بحث‌های مرتبط با تجزیه کشور در فضای مجازی واکنش نشان داد. وی با ابراز تأسف از اینکه برخی از فعالان فکری و مطالعه‌کرده همچنان درگیر الگوهای فکری گذشته هستند، تأکید کرد که جست‌وجوی راه‌حل بحران‌های افغانستان در تغییر نام یا تجزیه جغرافیای سیاسی، مسیری به بن‌بست رسیده است.

مهدوی در این یادداشت تصریح کرد که تجربه‌های تاریخی نشان داده است که پیمودن چنین مسیرهایی نتیجه‌ای جز «کینه، نفرت، جنگ و ویرانی» برای مردم افغانستان به همراه نداشته و تکرار همان دیدگاه‌های خطا، آینده متفاوتی را برای نسل‌های بعدی رقم نخواهد زد.

وی با اشاره به طرح‌هایی چون «خراسان»، «هزارستان» یا «ترکستان جنوبی» خاطرنشان کرد که حتی در صورت تحقق فرضی چنین ایده‌هایی، مشکلات بنیادین و ساختاری جامعه حل نخواهد شد؛ چرا که این مناطق فرضی نیز به دلیل ریشه‌های مشترک بحران، با همان چالش‌های امنیتی و اجتماعی که امروز کل افغانستان با آن دست‌به‌گریبان است، مواجه خواهند بود.

این چهره سیاسی با انتقاد از افزایش تنش‌ها و توهین‌های قومی در شبکه‌های اجتماعی، این وضعیت را نشانه‌ای از بن‌بست تفکر تجزیه‌طلبی دانست. وی با مقایسه طرح‌های جدید با دیدگاه‌های قوم‌گرایانه گذشته، از جمله «پشتونستان‌خواهی»، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که آن رویکردها نتوانستند گرهی از مشکلات کشور بگشایند، طرح‌های تجزیه‌طلبانه فعلی نیز تنها به بی‌ثباتی بیشتر دامن می‌زنند.

مهدوی همچنین به موانع ساختاری در مسیر تجزیه اشاره کرد و گفت: «پیچیدگی‌های سیاسی و امنیتی منطقه، ساختار اجتماعی درهم‌تنیده افغانستان و پراکندگی جمعیتی اقوام در ولایت‌های مختلف، هرگونه تجزیه یا تغییر اساسی در جغرافیای سیاسی کشور را عملاً ناممکن ساخته است.»

وی در پایان، از نخبگان، فعالان فرهنگی و شخصیت‌های فکری خواست که تحت تأثیر فضای غبارآلود و هیجانی شبکه‌های اجتماعی قرار نگیرند و با مطالعه دقیق تاریخ و شناخت ریشه‌های اجتماعی بحران‌ها، برای تقویت «همزیستی مسالمت‌آمیز» میان همه اقوام تلاش کنند. مهدوی تأکید کرد که تمامی اقوام افغانستان برای حفظ تمامیت ارضی این سرزمین هزینه‌های سنگینی پرداخته‌اند و اراده جمعی بر حفظ کشور «با همین نام، همین هویت و همین جغرافیا» استوار است.

...................

پایان پیام/