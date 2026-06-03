به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حنظله در بیانیهای اعلام کرد که اطلاعات مربوط به افسران حاضر در ناوگان دریایی ارتش آمریکا و همچنین محل استقرار پایگاههای محرمانه آنان در منطقه، در اختیار این گروه قرار دارد.
فرماندهی سایبری حنظله در بیانیهای با اشاره به عملیات ترکیبی گسترده و هدفمند بامداد امروز که پی «تجاوز نظامی آمریکا» انجام شد، اعلام کرد که بانک اطلاعاتی بهروز و تازهطبقهبندیشدهای از اهداف مرتبط با پایگاههای نظامی آمریکا را در اختیار یگانهای موشکی و پهپادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار داده و تمامی اهداف تعیینشده با موفقیت مورد اصابت قرار گرفتهاند.
در ادامه این بیانیه آمده است که اطلاعات مربوط به افسران حاضر در ناوگان دریایی ارتش آمریکا و همچنین محل استقرار پایگاههای محرمانه آنان در منطقه، در اختیار این گروه قرار دارد.
حنظله هشدار داده است که در صورت تداوم اقدامات نظامی آمریکا، این اهداف ممکن است در معرض حملات بعدی قرار گیرند.
این گروه همچنین تاکید کرد که پیش از حملات اخیر، پیامهای هشدار برای افراد غیرنظامی حاضر در نزدیکی برخی از این پایگاهها ارسال شده و از آنان خواسته شده بود منطقه را ترک کنند.
حنظله در بخش دیگری از بیانیه خود به نیروهای آمریکایی و خانوادههای آنان توصیه کرده است کشورهای منطقه را ترک کنند و هشدار داده است که ادامه حضور آنان میتواند با «پیامدهای دردناک» همراه باشد.
در پایان، فرماندهی سایبری حنظله به سنتکام هشدار داده است که هرگونه اقدام نظامی جدید با پاسخی گستردهتر مواجه خواهد شد.
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