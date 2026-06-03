به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ (Donald Trump)، رئیس‌جمهور آمریکا، در گفت‌وگو با پادکست «پاد فورس وان» (Pod Force One) متعلق به روزنامه نیویورک پست (New York Post) مدعی شد که ایران با چشم‌پوشی از دستیابی به سلاح هسته‌ای موافقت کرده و این موضوع را مهم‌ترین دستاورد مذاکرات جاری دانست.

ترامپ در اظهاراتی متناقض گفت: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم آنها به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند و آنها هم پیش‌تر موافقت کرده‌اند که سلاح هسته‌ای نداشته باشند. این مسئله اصلی بود.» وی جزئیات بیشتری درباره ماهیت این توافق ادعایی یا چارچوب آن ارائه نکرد.

وی باز هم در اظهارات واهی خود بیان داشت تهران از نظر نظامی و اقتصادی با مشکلات گسترده‌ای روبه‌رو است.

ترامپ در بخش دیگری از این گفت‌وگو به موضوع تنگه هرمز پرداخت و درباره احتمال تداوم هرگونه اختلال یا انسداد در این آبراه راهبردی ابراز تردید کرد. وی گفت: «فکر می‌کنم چنین چیزی ممکن است، اما بعید می‌دانم برای مدت طولانی ادامه پیدا کند. تصور می‌کنم این مسئله نسبتاً سریع حل‌وفصل شود.»

رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره رهبری جدید ایران نیز اظهار داشت رهبر جدید در روند مذاکرات نقش دارد و در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت می‌کند. ترامپ گفت: «او کاملاً در مبحث مشارکت دارد.» وی افزود که بر اساس اطلاعات موجود، رهبر جدید همانند رویه‌ای که به گفته او در گذشته نیز وجود داشته، تأیید نهایی تصمیمات را بر عهده دارد.

ترامپ در ادامه با اشاره به روند گفت‌وگوها اظهار داشت که روابط میان دو طرف در حال حاضر مثبت ارزیابی می‌شود. او گفت: «به نظر می‌رسد ما به‌خوبی با یکدیگر کنار می‌آییم.» رئیس‌جمهور آمریکا همچنین در اظهاراتی دربارۀ دیدار با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (ره) افزود: «احتمالاً در مقطعی با یکدیگر دیدار خواهیم کرد؛ البته این بستگی به روند تحولات و نتایج گفت‌وگوها دارد.»

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