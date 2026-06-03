افغانستان یکی از معاونان رئیس هشتادویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نصیراحمد فائق، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه (12 خرداد) در صفحه ایکس خود اعلام کرد که افغانستان به‌عنوان یکی از معاونان رییس هشتادویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب شده است.

فائق تأکید کرد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد صبح سه‌شنبه رئیس، معاونان رییس و اعضای هیات کمیته‌های اصلی هشتادویکمین نشست خود را انتخاب کرده است.

وی افزود: «افغانستان انتخاب کشور بنگلادش و جناب داکتر خلیل‌الرحمن را به‌عنوان رییس هشتادویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد تبریک گفته و برای ایشان آرزوی موفقیت می‌نماید.»

سرپرست نماینده‌گی دائمی افغانستان همچنین از انتخاب افغانستان به‌عنوان یکی از معاونان رییس هشتادویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز خرسندی کرده است.

فائق ابراز امیدواری کرده است که افغانستان در همکاری نزدیک با رییس منتخب و سایر کشورهای عضو، در پیش‌برد اهداف و مسوولیت‌های مجمع عمومی در این دوره نقش موثر ایفا کند.

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