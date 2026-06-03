هشدار سازمان ملل: ۱۰۰ هزار آواره و ۵۰ هزار زن در معرض خشونت جنسی در شرق افغانستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بخش زنان سازمان ملل متحد (UN Women) با انتشار گزارشی بر تأثیرات ویرانگر درگیریهای مرزی اخیر با پاکستان و حوادث طبیعی در شرق افغانستان تأکید کرد و هشدار داد که حدود ۵۰ هزار زن و دختر در این مناطق، در معرض خطر بالای خشونت مبتنی بر جنسیت قرار دارند.
بر اساس این گزارش که روز دوشنبه (۱۱ خرداد) منتشر شد، بیش از ۱۰۰ هزار نفر بر اثر حملات هوایی، گلولهباران، حملات پهپادی و درگیریهای زمینی در امتداد مرز پاکستان آواره شدهاند. این آوارگی گسترده، که پس از تشدید خصومتهای مرزی رخ داده، بسیاری از خانوادهها را برای بار دوم در کمتر از یک سال مجبور به فرار کرده است.
گزارش افزوده است که بیشتر این آوارگان، بازماندگان زلزله ویرانگر سال گذشته (۱۴۰۴) در شرق افغانستان هستند که اکنون دوباره خانه و داراییهای اندک خود را رها کرده و به اردوگاههای موقت پناه بردهاند. این جابهجاییهای مکرر، دسترسی به غذا، آب سالم، سرپناه ایمن و خدمات بهداشتی را به شدت مختل کرده و شرایط زندگی را برای هزاران نفر بهویژه زنان و کودکان وخیمتر نموده است.
سازمان ملل افزوده است: زنان و دختران که پیش از این نیز با محدودیتهای شدید تحت حاکمیت طالبان مواجه بودهاند، بیشترین آسیب را دیدهاند. بسیاری از این زنان بازماندگان زلزله سال گذشته هستند که اکنون دوباره آواره شده و با بحران چندلایهای روبهرو میباشند.
این سازمان اعلام کرده است که زنان و دختران ساکن مناطق آسیبدیده با مشکلات حادی مانند گرسنگی شدید، ناامنی روانی و کاهش بسیار شدید دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی مواجه هستند. خطر خشونت جنسیتی، ازدواجهای اجباری و بهرهکشی جنسی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
گزارش میافزاید که بیش از دو سوم زنان در ده استان آسیبدیده، درآمد خود را از دست دادهاند و دسترسیشان به مراقبتهای بهداشتی، بهویژه برای زنان باردار، به شدت محدود شده است.
بخش زنان سازمان ملل با اشاره به محدودیتهای گسترده طالبان بر آزادی حرکت و فعالیتهای زنان، تأکید کرده که این شرایط، زنان را در موقعیتهای آسیبپذیرتری قرار داده است. بسیاری از آنان در اردوگاههای موقت آوارگان بدون حمایت کافی زندگی میکنند و سیستمهای حمایتی قبلی برای مقابله با خشونت جنسیتی عملاً از کار افتاده است.
این گزارش از جامعه جهانی خواسته است تا کمکهای بشردوستانه فوری، بهویژه برای حمایت از زنان و دختران، افزایش یابد و دسترسی بشردوستانه بدون تبعیض تضمین شود.
تاکنون مقامات طالبان هیچ واکنشی به این گزارش نشان ندادهاند.
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