دوازدهمین مراسم بزرگداشت شهدای قدس ۲۰۱۴ در زاریا برگزار شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت شهدای قدس ۲۰۱۴ روز شنبه ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶ (۳ مرداد ۱۴۰۵) با سخنرانی شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسلامی نیجریه، برگزار شد.

شیخ زکزاکی در آغاز سخنان خود با اشاره به ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، سالروز شهادت امام حسن مجتبی(ع) و همچنین اربعین سید الشهدا و مراسم تشییع شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای(ره)، یاد و خاطره این بزرگان را گرامی داشت.

وی با اشاره به حادثه روز جهانی قدس در سال ۲۰۱۴ گفت: این مراسم برای گرامیداشت واقعه‌ای برگزار شده است که در ۲۸ رمضان ۱۴۳۶ قمری، برابر با ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۴ رخ داد و اکنون دوازده سال از آن می‌گذرد.

رهبر جنبش اسلامی نیجریه در ادامه، به پیشینه برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در این کشور پرداخت و اظهار داشت: این حرکت ابتدا در شهر زاریا و در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان آغاز شد و به مرور با استقبال گسترده مردم، به دیگر مناطق نیجریه گسترش یافت و به نمادی از حمایت ملت این کشور از آرمان فلسطین تبدیل شد.

وی تأکید کرد: راهپیمایی جهانی قدس، اعلام همبستگی با ملت فلسطین و مخالفت با دهه‌ها ظلم و اشغالگری علیه آنان است و پیام آن، ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از مظلومان است.

شیخ زکزاکی با یادآوری حمله به راهپیمایی روز قدس در سال ۲۰۱۴ گفت: در آن سال، تنها در نیجریه این راهپیمایی هدف حمله قرار گرفت و این حادثه از دید افکار عمومی پنهان نماند.

وی افزود: یک سال بعد نیز حمله گسترده‌تری با هدف نابودی کامل اعضای جنبش اسلامی صورت گرفت، هرچند در حادثه ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۴، ۳۴ نفر به شهادت رسیدند.

وی با تأکید بر استمرار حمایت از ملت فلسطین خاطرنشان کرد: کسانی که با برگزاری راهپیمایی قدس مخالفت می‌کنند، اگر مدعی حمایت از رژیم صهیونیستی هستند، می‌توانند در زمانی غیر از آخرین جمعه ماه رمضان دیدگاه خود را اعلام کنند، اما هرگز نمی‌توانند ملت‌های آزاده را از حمایت فلسطین بازدارند.

رهبر جنبش اسلامی نیجریه همچنین تصریح کرد: تهدید و کشتار هرگز موجب عقب‌نشینی از این مسیر نخواهد شد و پیروان این راه، بدون هراس از مرگ، همچنان در صحنه حضور خواهند داشت.

وی شهادت در راه خدا را مایه افتخار دانست و تأکید کرد: راه شهدا ادامه خواهد یافت و پیروان آنان تا پایان بر آرمان‌های خود پایبند خواهند ماند و هرگز از این مسیر عقب‌نشینی نخواهند کرد.

شیخ زکزاکی در بخش دیگری از سخنان خود، عاملان کشتار مردم بی‌گناه را به توبه فراخواند و هشدار داد که در صورت اصرار بر ظلم، گرفتار زیان دنیا و آخرت خواهند شد.

وی در پایان، هدف از برگزاری این مراسم را زنده نگه داشتن یاد شهدا، تجلیل از ایثار و فداکاری آنان و تجدید پیمان با آرمان‌های ایشان عنوان کرد.

پس از پایان سخنرانی، شیخ زکزاکی با علما، کشیشان، شخصیت‌های مدعو و خانواده‌های شهدا دیدار و گفت‌وگو کرد و سپس با حضور بر مزار شهدای مدفون در دارالرحمه، به آنان ادای احترام نمود.

این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم، دعا، اجرای برنامه‌های فرهنگی، رژه نمادین گرامیداشت شهدا، نمایش میدانی با موضوع واقعه روز قدس و زیارت قبور شهدا همراه بود و در پایان با دعای شیخ ابراهیم زکزاکی به کار خود پایان داد.

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