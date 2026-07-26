به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ این دوره آموزشی به مدت ۱۳ روز ادامه خواهد داشت و ۶۲ نفر از کارکنان وزارت اقتصاد، صنعت و سرمایهگذاری در آن شرکت میکنند. شرکتکنندگان در این دوره با مهارتهای نظامی و رزمی، نحوه استفاده از انواع سلاحها و تاکتیکهای نظامی آشنا میشوند.
به گفته برگزارکنندگان، این برنامه در راستای افزایش آمادگی برای مقابله با آنچه تشدید تجاوزات ائتلاف سعودی علیه یمن عنوان شده، برگزار میشود.
سام البشیری، سرپرست وزارت اقتصاد، صنعت و سرمایهگذاری، در مراسم افتتاح این دوره، بر اهمیت برگزاری دورههای «طوفان الاقصی» در چارچوب برنامههای بسیج عمومی تأکید کرد و آن را نشانه آمادگی نهادهای دولتی و مردمی یمن برای مقابله با تحولات و انجام مأموریتهای ملی و جهادی دانست.
وی همچنین با اشاره به شرایط کنونی یمن، بر ضرورت آگاهی کارکنان از مسئولیتهای خود تأکید کرد و مدعی شد هدف از این آمادگی، دفاع از حقوق ملت یمن، پایان دادن به محاصره و استفاده از منابع کشور برای پرداخت حقوق کارکنان و توسعه خدمات عمومی است.
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