کسی که بگوید «با آمریکا کنار بیاییم» امام حسینی نیست/ حضور در تجمعات شبانه تقویت لشکر امام حسین(ع) است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در دیدار زائران اربعین حسینی شهرستان شهداد کرمان در قم، با اشاره به نقش فعالیتهای فرهنگی و مردمی در تقویت جبهه دین، اظهار داشت: حضور در میدان، برگزاری تجمعات مذهبی و انجام کارهای فرهنگی، تقویتکننده لشکر امام حسین(ع) و زمینهساز حفظ ارزشهای اسلامی است.
وی با اشاره به آموزههای قرآن درباره مقابله با طاغوت، تصریح کرد: نمیتوان با طاغوت و کفر سازش کرد و ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا، راه ایستادگی در برابر ظلم را برگزیده است.
آیتالله فاضل لنکرانی در بخش دیگری از سخنان خود، با توصیه به زائران اربعین برای بهرهگیری معنوی از این سفر، زیارت امام حسین(ع) را فرصتی تحولآفرین برای دنیا و آخرت انسان دانست و با استناد به روایات، بر عظمت زیارت عتبات مقدسه و آثار معنوی آن تأکید کرد.
وی همچنین به انتشار برخی اظهارات درباره روایات مربوط به ثواب گریه بر امام حسین(ع) واکنش نشان داد و گفت: این سخنان ناشی از برداشت نادرست از آیات قرآن و روایات است. آیه «فمن یعمل مثقال ذرة...» ناظر به مشاهده اعمال در قیامت است، نه محدود بودن پاداش الهی به اندازه عمل.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره به آیاتی همچون «وَاللَّهُ یُضَاعِفُ لِمَنْ یَشَاءُ» و «إِنَّمَا یُوَفَّی الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسَابٍ»، افزود: خداوند بر اساس فضل و کرم خود، پاداش اعمال را چندین برابر عطا میکند و روایات فراوانی نیز بر عظمت ثواب زیارت و گریه بر سیدالشهدا(ع) دلالت دارد.
وی در پایان، از زائران خواست قدر فرصت زیارت اربعین را بدانند و با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولیعصر(عج)، حفظ اسلام و عزت امت اسلامی، از این سفر معنوی بیشترین بهره را ببرند.
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