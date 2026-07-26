به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی انتشار گمانهزنیهایی مبنی بر حذف نظارتهای مذهبی در فرآیند جدید واردات گوشت، انجمن صنفی واردکنندگان فرآوردههای خام دامی با صدور اطلاعیهای این شایعات را تکذیب کرد.
انجمن صنفی واردکنندگان فرآوردههای خام دامی امروز اعلام کرد که در مصوبه جدید وزارت جهاد کشاورزی که به شیوه «قبض انباری» انجام میشود، «نظارت شرعی و بهداشتی کماکان وجود خواهد داشت» و این مصوبه بههیچوجه به معنای حذف نظارتهای شرعی نیست.
این انجمن تأکید کرد که در این فرآیند، متقاضی پس از تشکیل پرونده، مجوزهای لازم را از سازمان دامپزشکی کشور دریافت کرده و سپس با أخذ کد حلال، تولید و ذبح دام صرفاً با نظارت مستقیم ناظران ذبح شرعی و تحت کنترل کامل بازرسان بهداشتی سازمان دامپزشکی انجام میشود.
بر اساس این گزارش، پس از ورود محمولهها به بنادر و سردخانههای تحت نظارت، قبض انبار صادر شده و ادامه مراحل اداری از جمله ثبت سفارش مطابق ضوابط قانونی انجام میشود.
گفتنی است هفته گذشته پس از اعلام مصوبه جدید تسهیل واردات، برخی استنباط کرده بودند که نظارت شرعی در این فرایند حذف میشود که بلافاصله انجمن واردکنندگان فرآوردههای خام دامی و وزارت جهاد کشاورزی به این شایعات واکنش نشان داده و آن را تکذیب کردند.
لازم به ذکر است نظارت شرعی بر ذبح دام و طیور، از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، همواره مورد تأکید امام راحل و امام شهید بوده است. حتی زمانی که امام خمینی(ره) از واردات گوشتهای یخزده مطلع شدند، در نامهای خطاب به نخستوزیر وقت، خواستار جمعآوری گوشتهای یخزده از بازار و استفاده از آنها در کود کشاورزی شدند؛ چراکه از نظر امام راحل، آن گوشتها مورد ذبح شرعی واقع نشده بود.
در آن دوران، استرالیا، رژیمصهیونیستی، نیوزیلند، ترکیه، بلغارستان و آلمانغربی از صادرکنندگان گوشت یخزده به ایران بودند و ذبح غیرشرعی و عدم رعایت موارد بهداشتی، دلیل صدور این حکم از طرف بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود.
در حال حاضر، به گفته مسئولین سازمان دامپزشکی کشور، به دلیل اینکه در برزیل، قیمت تمامشده گوشت و سایر موادغذایی نسبت به ایران پایینتر است، بخشی از نیاز بازار با واردات گوشت برزیلی تأمین میشود که بحمدالله نظارتهای لازم از جهت حلالبودن و پاکبودن، توسط روحانیون آموزشدیده در حوزه نمایندگی ولیفقیه وزارت جهاد کشاورزی، بر آن انجام میشود.
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