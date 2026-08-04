تشییع پیکر ۱۱۲ شهید در غزه + ویدیو

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فلسطینی‌ها در نوار غزه پیکرهای ۱۱۲ شهید را که از زیر آوار ساختمان‌های تخریب‌ شده در محله الصبره شهر غزه بیرون کشیده شده بود، تشییع کردند.

این پیکرها از زمان بمباران یک منطقه مسکونی توسط ارتش اسرائیل در اواخر سال ۲۰۲۳، در جریان جنگ علیه غزه، بیش از دو سال در زیر آوار مدفون مانده بودند.

این انتظار نه چند روز و چند هفته، بلکه بیش از دو سال و نیم به طول انجامید تا سرانجام روز سه‌شنبه زمان وداع نهایی فرا رسید. فلسطینیان در غزه پیکر بیش از ۱۱۲ نفر از دو خانواده ابوشریعه و الحساینه را در مراسمی جمعی تشییع کردند که از بزرگ‌ترین تشییع‌های پیکر شهدا در این منطقه از آغاز جنگ به شمار می‌رود.

در ۲۲ نوامبر ۲۰۲۳، ارتش اسرائیل در محله الصبره در جنوب شهر غزه مرتکب کشتاری شد که بر اساس اعلام منابع فلسطینی، به جان باختن ۳۰۸ فلسطینی از دو خانواده ابوشریعه و الحساینه انجامید.

در میان قربانیان این جنایت، ۴۰ کودک، ۳۰ زن و ۷ فرد دارای معلولیت حضور داشتند.

بر اساس برآوردها، حدود ۱۵۷ نفر همچنان در شمار مفقودان قرار دارند.

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