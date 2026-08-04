حمله پهپادی یمن به فرودگاه نجران عربستان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یحیی سریع امروز سه‌شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: نیروهای مسلح یمن با موفقیت یک هدف حساس سعودی را در فرودگاه نجران با یک پهپاد هدف قرار دادند و یک حمله دقیق صورت گرفت.

وی در ادامه افزود که این حمله در پاسخ به نقض حریم هوایی یمن توسط عربستان بر فراز استان‌های صعده و حجه با استفاده از پهپاد انجام شد.

سخنگوی نیروهای مسلاح یمن خاطرنشان کرد که هرگونه نقض حریم هوایی این کشور بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند.

یحیی سریع هفته گذشته گفته بود که پدافند یمن یک فروند پهپاد شناسایی متعلق به عربستان را هنگام ماموریت در آسمان شمال صنعا پایتخت یمن سرنگون کرده است.

وی مدل این پهپاد شناسایی را «کاریال» متعلق به عربستان معرفی کرد که نیروهای یمنی موفق به سرنگونی آن شدند. استان صعده یک استان کوهستانی و در فاصلهٔ ۲۴۳ کیلومتری شمال صنعا قرار گرفته است.

یمن همچنین پیش تر در پاسخ به محاصره فرودگاه صنعا توسط عربستان و در چارچوب اصل محاصره در برابر محاصره، محاصره دریایی علیه ریاض را اعلام کرد.

به دنبال این اقدام برخی کشورهای عربی همسو با سیاست عربستان و آمریکا بیانیه‌هایی را در انتقاد از واکنش صنعا منتشر کردند. این کشورها با این اقدام، محاصره ۱۲ ساله یمن و درد و رنج ملت این کشور در پی این اقدام غیر انسانی را نادیده گرفتند.



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