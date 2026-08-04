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دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی:

اربعین حسینی، تجربه‌ای زنده از شکل‌گیری امت واحد اسلامی است

۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۱
کد مطلب: 1848480
اربعین حسینی، تجربه‌ای زنده از شکل‌گیری امت واحد اسلامی است

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، با اشاره به حضور میلیونی محبان اهل‌بیت(ع) در راهپیمایی اربعین حسینی، این اجتماع عظیم را فراتر از یک آیین مذهبی دانست و تأکید کرد: اربعین جلوه‌ای زنده از تحقق مفهوم «امت واحد اسلامی» است که در آن ملت‌ها، قومیت‌ها و زبان‌های مختلف بر محور مکتب امام حسین(ع)، عدالت‌خواهی، مقاومت و کرامت انسانی گرد هم می‌آیند.

 به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدعلی امانی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با اشاره به حضور گسترده محبان اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) در مراسم اربعین حسینی، این اجتماع عظیم را نمادی عینی از پیوند اعضای امت اسلامی و جلوه‌ای از همبستگی میان مسلمانان دانست.

وی اظهار کرد: اربعین حسینی تنها یک مناسبت مذهبی یا آیین سوگواری نیست، بلکه پدیده‌ای اجتماعی، فرهنگی و تمدنی است که ظرفیت بزرگی برای تقویت همگرایی میان مسلمانان و تحقق مفهوم «امت واحد اسلامی» دارد.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی افزود: حضور میلیون‌ها زائر از ملت‌ها، زبان‌ها، قومیت‌ها و مذاهب مختلف در مسیر نجف اشرف تا کربلای معلی، تصویری روشن از امکان همدلی و اتحاد انسان‌های آگاه، خداجو و عدالت‌طلب بر محور ارزش‌های مشترک ارائه می‌کند.

امانی با اشاره به جایگاه مفهوم امت واحد در قرآن کریم گفت: این مفهوم بر وحدت مؤمنان، پرهیز از تفرقه و حرکت در مسیر توحید، عدالت و کرامت انسانی استوار است. بر اساس این نگاه، تفاوت‌های قومی، زبانی و جغرافیایی نباید مانعی برای همکاری و همدلی میان انسان‌ها باشد.

وی ادامه داد: اهمیت اربعین در این است که این مفهوم را از سطح یک شعار به عرصه تجربه‌ای زنده و ملموس منتقل می‌کند؛ چراکه در راهپیمایی اربعین، افراد مختلف از کشورهای گوناگون در کنار یکدیگر حرکت می‌کنند و زبان، ملیت یا شرایط اقتصادی، عاملی برای برتری یا جدایی آنان نیست.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با تأکید بر جایگاه «امت واحد اسلامی» در اندیشه امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: در شرایط حساس و سرنوشت‌ساز کنونی، توجه به این مفهوم و تقویت روحیه وحدت میان مسلمانان بیش از گذشته ضرورت دارد.

امانی یکی از مهم‌ترین عناصر وحدت‌آفرین اربعین را محوریت مکتب، گفتمان و شخصیت امام حسین(ع) عنوان کرد و گفت: قیام عاشورا برای مسلمانان و بسیاری از آزادگان جهان، نماد ایستادگی در برابر ظلم، فساد و تحقیر انسان است.

وی افزود: پیام امام حسین(ع) به گروه یا قوم خاصی محدود نمی‌شود، بلکه دعوتی فراگیر به آزادی، عدالت‌خواهی، مسئولیت‌پذیری و دفاع از کرامت انسانی است؛ از همین رو اجتماع عظیم اربعین می‌تواند مسلمانان و آزادگان جهان را حول این ارزش‌های مشترک به یکدیگر نزدیک کند.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی تصریح کرد: این دعوت الهی محدود به زمان وقوع حادثه عاشورا نیست، بلکه امروز نیز این ندا در سراسر جهان طنین‌انداز شده و الهام‌بخش ملت‌های آزاده است.

امانی با اشاره به نقش فرهنگ خدمت‌رسانی در مراسم اربعین اظهار کرد: موکب‌ها و میزبانان اربعین، امکانات خود را بدون انتظار سود یا امتیاز در اختیار زائران قرار می‌دهند و ارائه غذا، آب، محل استراحت، خدمات درمانی و دیگر کمک‌ها، جلوه‌ای از ایثار، اخوت اسلامی و ترجیح منافع جمعی بر فردگرایی است.

وی ادامه داد: زائر اربعین تنها دریافت‌کننده خدمت نیست، بلکه خود را عضوی از یک خانواده بزرگ می‌بیند که مسئولیت حمایت و همراهی با دیگران را بر عهده دارد.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه اربعین زمینه گفت‌وگو و شناخت متقابل میان ملت‌ها را فراهم می‌کند، گفت: ارتباط میان زائران عراقی، پاکستانی، لبنانی، افغانستانی، عرب، ترک‌تبار، آفریقایی و دیگر ملت‌ها، بسیاری از پیش‌داوری‌ها و فاصله‌های فرهنگی را کاهش می‌دهد.

امانی افزود: زمانی که انسان‌ها در یک مسیر مشترک، سختی‌های راه را تحمل می‌کنند و در شادی و اندوه یکدیگر شریک می‌شوند، احساس تعلق به هویتی بزرگ‌تر از مرزهای ملی در آنان تقویت می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: اگر روحیه خدمت، عدالت‌خواهی، همدلی و مقاومت در برابر ظلم که در اربعین حسینی مشاهده می‌شود، در زندگی روزمره و روابط میان جوامع اسلامی استمرار یابد، این حرکت عظیم می‌تواند گامی مؤثر در مسیر شکل‌گیری امت واحد اسلامی باشد.

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