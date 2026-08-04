به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمدعلی امانی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار ابنا با اشاره به حضور گسترده محبان اهلبیت عصمت و طهارت(ع) در مراسم اربعین حسینی، این اجتماع عظیم را نمادی عینی از پیوند اعضای امت اسلامی و جلوهای از همبستگی میان مسلمانان دانست.
وی اظهار کرد: اربعین حسینی تنها یک مناسبت مذهبی یا آیین سوگواری نیست، بلکه پدیدهای اجتماعی، فرهنگی و تمدنی است که ظرفیت بزرگی برای تقویت همگرایی میان مسلمانان و تحقق مفهوم «امت واحد اسلامی» دارد.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی افزود: حضور میلیونها زائر از ملتها، زبانها، قومیتها و مذاهب مختلف در مسیر نجف اشرف تا کربلای معلی، تصویری روشن از امکان همدلی و اتحاد انسانهای آگاه، خداجو و عدالتطلب بر محور ارزشهای مشترک ارائه میکند.
امانی با اشاره به جایگاه مفهوم امت واحد در قرآن کریم گفت: این مفهوم بر وحدت مؤمنان، پرهیز از تفرقه و حرکت در مسیر توحید، عدالت و کرامت انسانی استوار است. بر اساس این نگاه، تفاوتهای قومی، زبانی و جغرافیایی نباید مانعی برای همکاری و همدلی میان انسانها باشد.
وی ادامه داد: اهمیت اربعین در این است که این مفهوم را از سطح یک شعار به عرصه تجربهای زنده و ملموس منتقل میکند؛ چراکه در راهپیمایی اربعین، افراد مختلف از کشورهای گوناگون در کنار یکدیگر حرکت میکنند و زبان، ملیت یا شرایط اقتصادی، عاملی برای برتری یا جدایی آنان نیست.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با تأکید بر جایگاه «امت واحد اسلامی» در اندیشه امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: در شرایط حساس و سرنوشتساز کنونی، توجه به این مفهوم و تقویت روحیه وحدت میان مسلمانان بیش از گذشته ضرورت دارد.
امانی یکی از مهمترین عناصر وحدتآفرین اربعین را محوریت مکتب، گفتمان و شخصیت امام حسین(ع) عنوان کرد و گفت: قیام عاشورا برای مسلمانان و بسیاری از آزادگان جهان، نماد ایستادگی در برابر ظلم، فساد و تحقیر انسان است.
وی افزود: پیام امام حسین(ع) به گروه یا قوم خاصی محدود نمیشود، بلکه دعوتی فراگیر به آزادی، عدالتخواهی، مسئولیتپذیری و دفاع از کرامت انسانی است؛ از همین رو اجتماع عظیم اربعین میتواند مسلمانان و آزادگان جهان را حول این ارزشهای مشترک به یکدیگر نزدیک کند.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی تصریح کرد: این دعوت الهی محدود به زمان وقوع حادثه عاشورا نیست، بلکه امروز نیز این ندا در سراسر جهان طنینانداز شده و الهامبخش ملتهای آزاده است.
امانی با اشاره به نقش فرهنگ خدمترسانی در مراسم اربعین اظهار کرد: موکبها و میزبانان اربعین، امکانات خود را بدون انتظار سود یا امتیاز در اختیار زائران قرار میدهند و ارائه غذا، آب، محل استراحت، خدمات درمانی و دیگر کمکها، جلوهای از ایثار، اخوت اسلامی و ترجیح منافع جمعی بر فردگرایی است.
وی ادامه داد: زائر اربعین تنها دریافتکننده خدمت نیست، بلکه خود را عضوی از یک خانواده بزرگ میبیند که مسئولیت حمایت و همراهی با دیگران را بر عهده دارد.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه اربعین زمینه گفتوگو و شناخت متقابل میان ملتها را فراهم میکند، گفت: ارتباط میان زائران عراقی، پاکستانی، لبنانی، افغانستانی، عرب، ترکتبار، آفریقایی و دیگر ملتها، بسیاری از پیشداوریها و فاصلههای فرهنگی را کاهش میدهد.
امانی افزود: زمانی که انسانها در یک مسیر مشترک، سختیهای راه را تحمل میکنند و در شادی و اندوه یکدیگر شریک میشوند، احساس تعلق به هویتی بزرگتر از مرزهای ملی در آنان تقویت میشود.
وی در پایان تأکید کرد: اگر روحیه خدمت، عدالتخواهی، همدلی و مقاومت در برابر ظلم که در اربعین حسینی مشاهده میشود، در زندگی روزمره و روابط میان جوامع اسلامی استمرار یابد، این حرکت عظیم میتواند گامی مؤثر در مسیر شکلگیری امت واحد اسلامی باشد.
.......
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما