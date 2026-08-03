سفیر بریتانیا در عراق به نیابت از شهروندانش در زیارت اربعین شرکت کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ عرفان صدیق سفیر بریتانیا در عراق پیامی خطاب به عراقی‌ها همزمان با اربعین امام حسین (ع) منتشر کرد.

او با انتشار ویدئویی در حساب اینستاگرام سفارت بریتانیا در بغداد گفت که شهروندان بریتانیایی که قصد آمدن به عراق برای زیارت اربعین را داشتند، به دلیل جنگ نتوانستند سفر کنند، از این رو او به نیابت از آنها در پیاده روی اربعین شرکت کرده است.

سفیر بریتانیا در بغداد با اشاره به آمار و ارقام اربعین، حضور میلیونی زائران و هزاران موکب خدمات رسانی، گفت که اربعین تنها عدد و رقم نیست بلکه اربعین را می‌توان از ملت و ایمانی که عزم را الهام می‌دهد شناخت.

او در ادامه گفت که اربعین، بیان کننده خانواده‌هایی است که درب منازل خود را به روی افراد غریبه باز می‌کنند و اربعین نشان دهنده حضور جوانان و سالخوردگان است که با کرم خود به زائران خدمت می‌کنند و در مقابل چیزی نمی‌خواهند.

سفیر بریتانیا در بغداد گفت که اربعین میراث امام حسین (ع) و میراث همبستگی، فداکاری، کرم و میزبانی است.

عرفان صدیق گفت که او نسبت به این میراث و احترام به آن و این پیام مشرف شده است و به عنوان سفیر بریتانیا بسیار ممنون است که بخشی از این مناسبت استثنایی و شاهد روحیه کرم و میزبانی و فرصتی برای تقویت روابط میان ملت عراق و ملت بریتانیا است.