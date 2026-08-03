به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست «تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی و نقش آنان در آگاهی‌بخشی به افکار عمومی» از سوی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در روز اربعین حسینی در شهر کربلای معلی، برگزار می‌شود.

محورهای این نشست شامل سانسور رسانه‌ای درباره راهپیمایی اربعین و نقش فضای مجازی در مقابله با آن، جنگ رسانه‌ای و حملات علیه جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت و نقش وبلاگ‌نویسان و فعالان تأثیرگذار در این عرصه، رهبر شهید و ضرورت معرفی سیره پیشگامانه ایشان و تأثیر فعالان رسانه‌های مجازی در آگاهی‌بخشی به ملت‌ها است.

نشست با حضور فعالان رسانه‌های مجازی از کشورهای ایران، عراق، لبنان و ... در روز ۲۰ صفر مصادف با اربعین حسینی در ساعت ۴ بعدازظهر در هتل علی‌الدر به آدرس کربلا، خیابان روضتین، برگزار خواهد شد.

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