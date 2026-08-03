اجرای ۷۰۰ برنامه قرآنی در اربعین ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سیدمحمد موجانی، مسئول کمیته فعالیت‌های قرآنی ستاد فرهنگی اربعین، با اشاره به فعالیت‌های کاروان قرآنی امام رضا(ع) در کشور عراق گفت: با گذشت یک هفته از آغاز فعالیت این کاروان، تاکنون بیش از ۷۰۰ برنامه قرآنی در شهرهای نجف، کربلا و مسیر پیاده‌روی اربعین برگزار شده است.

وی اظهار کرد: این برنامه‌ها شامل برپایی کرسی‌های تلاوت قرآن، محافل اُنس با کلام وحی، خطابه‌ها و سخنرانی‌های مُبلغان قرآنی با محوریت آیات منتخب فعالیت‌های قرآنی اربعین امسال، از جمله سوره مبارکه فتح و آیات مرتبط با جهاد، شهادت و مقاومت بوده که در قالب طرح «زندگی با آیه‌ها» ارائه شده است.

مسئول کمیته فعالیت‌های قرآنی ستاد فرهنگی اربعین بیان کرد: این برنامه‌ها با حضور ۳۰ نفر از مُبلغان قرآنی که با هماهنگی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به این سفر معنوی اعزام شده‌اند، اجرا شده است.

موجانی در ادامه با تشریح ترکیب کاروان قرآنی امام رضا(ع) افزود: گروه نخست این کاروان متشکل از ۲۰ قاری قرآن بود که سوم مردادماه راهی عراق شدند و هشتم مرداد نجف را به مقصد تهران ترک کردند.

وی افزود: همزمان گروه دوم که شامل ۲۰ قاری بین‌المللی و اعضای گروه‌های همخوانی و مدیحه‌سرایی است، وارد عراق شد تا اجرای برنامه‌های قرآنی را ادامه دهد. این گروه تا شب اربعین در کربلای معلی به اجرای برنامه‌های قرآنی خواهند پرداخت.

موجانی با اشاره به تعاملات مشترک قرآنی میان ایران و عراق گفت: امسال نیز در چارچوب سیاست‌های ابلاغی کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین و با مشارکت دارالقرآن عتبه حسینی(ع)، محافل مشترک قرآنی با حضور قاریان ایرانی و عراقی در خیمه‌گاه حسینی و دیگر اماکن و فضاهای تحت اختیار این عتبه مقدسه برگزار شد.

مسئول کمیته فعالیت‌های قرآنی ستاد فرهنگی اربعین درباره اختتامیه این برنامه‌ها نیز گفت: آیین پایانی فعالیت‌های قرآنی ساعت ۱۵ دوشنبه دوازهم مردادماه در خیمه‌گاه سیدالشهدا(ع) برگزار می‌شود و در این مراسم از قاریان قرآن و گروه‌های همخوانی و مدیحه‌سرایی حاضر در کاروان قرآنی تجلیل خواهد شد.

موجانی در پایان با اشاره به فعالیت‌های رسانه‌ای کاروان قرآنی امام رضا(ع) اظهار کرد: طی یک هفته گذشته، حدود ۳۰ محصول رسانه‌ای از سوی این کاروان تولید شده که از شبکه‌های مختلف رسانه ملی، از جمله شبکه قرآن و معارف سیما، شبکه دو و شبکه نسیم پخش شده است. روند تولید و انتشار این آثار تا پایان فعالیت‌های کاروان قرآنی در عراق ادامه خواهد داشت.

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