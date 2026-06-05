ایران کشوری خاص و بخشنده در حمایت از پناهندگان است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، یومیکو تاکاشیما صبح جمعه در دیدار با مدیرکل اداره اتباع استان فارس از خدمات ایران به پناهندگان قدردانی کرد و ایران را کشوری «خاص و بخشنده» در این زمینه دانست.
وی همچنین با ابراز تأسف از خسارات و تلفات ناشی از جنگ در استان فارس، تأکید کرد که غیرنظامیان و زیرساختهای شهری نباید هدف حملات قرار گیرند.
به گفته یومیکو تاکاشیما، کمیساریای عالی پناهندگان با بحران مالی جدی روبهرو است و بودجه این نهاد در ایران طی سالهای اخیر حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که هزینههای بیمه درمانی پناهندگان و تکمیل پروژههای آموزشی افزایش یافته و نیاز مالی این سازمان بیش از گذشته شده است.
تاکاشیما گفت: دو اولویت اصلی کمیساریا در شرایط فعلی، اولویتبندی نیازهای ضروری پناهندگان و جذب کشورهای اهداکننده جدید برای تأمین منابع مالی است.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که سفر مقامهای بینالمللی و اهداکنندگان به ایران بتواند توجه بیشتری را به خدمات ارائهشده از سوی ایران جلب کند. یکی از مهمترین محورهای سخنان او، موضوع توانمندسازی اقتصادی پناهندگان بود.
نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفت: باید زمینههای حقوقی و قانونی برای حضور پناهندگان در اقتصاد ایران فراهم شود و برخی از مهاجران و پناهندگان متمول میتوانند با سرمایهگذاری، فعالیت اقتصادی و پرداخت مالیات، نقش مؤثرتری در اقتصاد کشور داشته باشند.
وی ادامه داد: هدف بلندمدت، بهرهمندی پناهندگان از فرصتهای اقتصادی و مشارکت فعال در جامعه میزبان است؛ اما تحقق این هدف نیازمند برنامهریزی، هماهنگی نهادی و اصلاح برخی سازوکارهای موجود خواهد بود.
تاکاشیما ایران را از نظر مهماننوازی و حمایت از اتباع خارجی نمونهای کمنظیر توصیف کرد و گفت: ایران با وجود اقدامات گسترده در حمایت از پناهندگان، کمتر درباره دستاوردهای خود اطلاعرسانی میکند.
نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان پیشنهاد داد داستانهای موفق و تجربیات مثبت ایران در این حوزه بیشتر منتشر شود تا نگاه اهدا کنندگان بینالمللی نیز به این موضوع جلب شود.
تاکاشیما تصریح کرد: نیازها و دغدغههای استان فارس درباره کاهش بودجه و خدمات به پناهندگان به دفتر مرکزی در تهران منتقل شود و هرگونه کمک بینالمللی آینده بر اساس اولویتهای اعلامشده از سوی مسئولان ایرانی و کمیساریا توزیع شود.
تأکید رهبر انقلاب بر حسن همجواری، مبنای مهماننوازی ماست
مجید احمدی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس با اشاره به خدمات برجسته جمهوری اسلامی ایران به پناهندگان بهرغم تحریمهای ظالمانه، بر لزوم گسترش و کارآمدتر شدن همکاریها با کمیساریای عالی سازمان ملل تاکید کرد و گفت: تاکید رهبر معظم انقلاب بر حسن همجواری، مبنای مهماننوازی ماست.
وی گفت: رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی بر حسن همجواری با افغانستان و توجه به اشتراکات فرهنگی، دینی و جغرافیایی، تأکید کردند و حتما مبنای کمک و مهماننوازی ماست.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس با اشاره به همسایگی استان با هفت استان که برخی از آنها مرزی هستند، بیان کرد: همکاریها و تعامل استان فارس و کمیساریای عالی سازمان ملل خوب است، اما باید گستردهتر و با کارآمدی بیشتری انجام شود.
احمدی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران بهرغم تحریمهای ظالمانه یکجانبه، طی چند دهه اخیر خدمات برجستهای را به پناهندگان، بهویژه اتباع افغانستانی، ارائه نموده است.
وی افزود: ادارهکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس امیدوار است که کشورهای اهداکننده با توجه به سهم مسئولیت خود در این خصوص، کمکهای متناسبی را به پروژههای در دست اجرا در این استان اختصاص دهند.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس در این دیدار همچنین گفت: انتظار میرود خدمات کمیساریای عالی سازمان ملل در حوزه آموزش (بهویژه ساخت مدارس)، توسعه و بهسازی خانههای بهداشت و مراکز درمانی، و ارائه خدمات معیشتی بیش از گذشته باشد؛ اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس نیز آمادگی کامل برای توسعه همکاریها و ایجاد ظرفیتهای جدید متناسب با پهنه سرزمینی استان را دارد.
احمدی، ضمن تقدیر و تشکر مجدد از حضور نماینده کمیساریا در استان فارس، ابراز امیدواری کرد که این نشست زمینهساز تقویت همکاریها، افزایش پشتیبانیها و تعریف رویکردهای نوین در ارائه خدمات به جامعه پناهندگان باشد؛ همچنین انتظار میرود برنامهریزیها به گونهای انجام شود که بتوانیم با همکاری کمیساریا اقدامات موثرتری را انجام دهیم.
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