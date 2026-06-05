به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین سید جلال موسویان، کارشناس مسائل فرهنگی و استاد حوزه، در آیین شب جمعه و شام عید غدیر در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع)، بر ضرورت «ولایت‌پذیری» به‌عنوان شرط قبولی اعمال عبادی تأکید کرد.

وی با اشاره به روایات اهل‌بیت(ع) گفت: اگر بناست کسی عبادتش، نمازش و دیانتش قبول شود، فقط به ولایت پذیرفته می‌شود؛ چه‌بسا اگر ولایت نداشته باشی، عملی از تو پذیرفته نیست.

این کارشناس مسائل فرهنگی با بیان اینکه برخی افراد اهل نماز و روزه‌اند اما ولایت را نمی‌شناسند، افزود: گروهی «قاصر» هستند و آگاهی ندارند، اما گروهی دیگر «مقصر» بوده و با وجود دانستن حقیقت، به ولایت عمل نمی‌کنند.

این استاد حوزه با انتقاد از کسانی که محبت اهل‌بیت(ع) را جایگزین عمل به شریعت می‌کنند، گفت: نمی‌شود کسی بگوید محب امام حسین(ع) است اما نماز نمی‌خواند. امام حسین(ع) شب عاشورا فرمودند: حسین بن علی دوست دارد نماز بخواند، استغفار کند و قرآن تلاوت کند.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان با استناد به حدیث «بُنِیَ الإسلامُ عَلی خَمس» افزود: اسلام بر پنج پایه استوار است و هیچ‌کدام به‌مانند ولایت نیست؛ زیرا اگر کسی ولایت داشته باشد، نماز و روزه و حج و زکاتش قبول است.

وی با اشاره به مقام حضرت شاهچراغ(ع) گفت: شهید آیت‌الله دستغیب فرموده‌اند هرکس شب جمعه به نیت زیارت حضرت احمد بن موسی(ع) به این حرم مشرف شود، گویا امام حسین(ع) را در کربلا زیارت کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان همچنین به نقل از تولیت پیشین آستان گفت: در ماجرای حمله قوام به شیراز، حضرت شاهچراغ(ع) فرمودند مردم از خانه خارج نشوند؛ ولایت ایشان مردم شیراز را نجات داد.

وی در بخش دیگری از سخنانش چند داستان از علمای بزرگ همچون آیت‌الله بهجت، علامه تهرانی و آیت‌الله قوچانی نقل کرد و گفت: اگر کسی در جریان ولایت قرار بگیرد، محال است امور زندگی‌اش رها شود. ولایت یعنی امام در زندگی انسان تصرف کند؛ در رزق، در رفتار، در مسیر زندگی.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان تأکید کرد: اولین شرط اینکه امام معصوم انسان را اداره کند، تسلیم‌بودن است؛ قلبی لکم مُسَلِّم. تا تسلیم نباشیم، ولایت محقق نمی‌شود.