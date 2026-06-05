پنج ویژگی یاران امیرالمومنین(ع) در سوره مبارکه فتح

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید میرهاشم حسینی شب گذشته در محفل معارفی حرم مطهر کریمه اهل بیت سلام الله علیها، اظهار داشت: در روایات می‌خوانیم که همه انبیا و اوصیا آرزویشان این بود که در آخرالزمان یار حضرت حجت(عج) باشند.

وی با اشاره به اینکه تمام رسالت انبیا و اولیا در این امتِ مبعوث آخرالزمانی خلاصه می‌شود، مطرح کرد: ما نیز که در این عصر زندگی می‌کنیم، وظیفه داریم صبح و شام امام زمان(عج) را یاد کنیم.

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها با بیان اینکه برای یاران امیرالمومنین(ع) پنج صفت یاد شده است که همه عالم از آن‌ها شگفت‌زده هستند، عنوان کرد: انقلاب اسلامی و راهی که رهبر شهید در پیش گرفتند، در راستای این پنج صفتی است که در سوره مبارکه فتح به آن اشاره شده است.

وی با اشاره به اینکه افرادی که این پنج صفت را داشته باشند یار واقعی امیرالمومنین(ع) و اسلام ناب هستند، خاطرنشان کرد: مثال این افراد در تورات و انجیل نیز بیان شده است که به جایی می‌رسند که قدرت‌مند می‌شوند، بسیار محکم می‌شوند، برپای خودشان ایستاده هستند و همه از این مقاومت، عزت و عظمت شگفت‌زده هستند.

حسینی با بیان اینکه این افراد با مردم و مستضعفین درگیری ندارند ولی مثل امیرالمومنین(ع) در مقابل متجاوزین و ظالمین ایستادگی می‌کنند، تصریح کرد: این افراد هیچ‌گاه پیام ضعف به دشمن نمی‌فرستند.

وی با اشاره به اینکه این افراد زمانی که به ظالمین برسند، بسیار محکم هستند، یادآور شد: اما زمانی که به مردم خودشان برسند با عطوفت و مهربانی مدد یکدیگر هستند.

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها با بیان اینکه سومین ویژگی این است که این افراد بنده خدا هستند و بنده هوای نفس خود نیستند، گفت: این افراد در زندگی به دنبال رضایت شیاطین، مستکبرین و ظالمین نیستند.

وی با اشاره به اینکه دیگر ویژگی که موجب وحشت دشمن شده است، اتحاد ملی است، بیان کرد: این اتحاد ملی و ایران قوی باید حول محور ولی زمان باشد.

حسینی با اشاره به اینکه آخرین ویژگی در این آیه شریفه این است که در زندگیشان اثر الهی دیده می‌شود، اظهار کرد: این افراد تلاش می‌کنند زندگی سالمی داشته باشند و آثار بندگی خدا در زندگیشان مشهود باشد.

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