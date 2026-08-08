خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا؛ فارس: خبرنگاری، فقط شغل خبر رساندن نیست؛ مسئولیت روایت کردن حقیقت است، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَکْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (بقره، ۴۲)
در روزگاری که یک خبر میتواند افکار عمومی را جابهجا کند، یک تصویر میتواند جای هزار تحلیل بنشیند و یک روایت نادرست میتواند حقیقتی روشن را در غبار تحریف پنهان کند، خبرنگار دیگر صرفاً پشت میز خبر نمینشیند؛ او در متن یک نبرد واقعی بر سر حقیقت ایستاده است.
امروز میدان رسانه، میدان رویارویی روایتهاست؛ روایتی که دیده نشود، شنیده نشود و درست فهم نشود، بهسادگی جای خود را به روایت رقیب خواهد داد. از همینجاست که خبرنگاری متعهد، معنایی فراتر از انتقال چند سطر خبر پیدا میکند.
خبرنگار متعهد، پیش از آنکه بپرسد چه چیزی بیشتر دیده میشود؟، میپرسد: چه چیزی حقیقت است و مردم باید آن را بدانند؟
او هم خبر خوب را میبیند و هم رنج مردم را؛ هم پیشرفت را روایت میکند و هم مطالبهگری را فراموش نمیکند؛ هم مراقب آبروی انسانهاست و هم در برابر دروغ و تحریف سکوت نمیکند!
خبرنگارانی که در این میدان قلم میزنند، بخشی از سنگربانان حقیقت و آگاهی عمومیاند؛ کسانی که با قلم، دوربین، میکروفن و روایتِ خود تلاش میکنند حقیقت، گرفتار غربت نشود.
در روز خبرنگار، به همه خبرنگاران، عکاسان خبری، گزارشگران، فعالان رسانهای و راویان صادق حقیقت که در مسیر جهاد تبیین و جهاد روایت قدم برمیدارند، خداقوت میگوییم.
یادداشتی از محمدجواد ابراهیمزاده؛ فعال رسانهای
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