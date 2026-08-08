سازمان ملل در حال رسیدگی به جاسوسی کارمندش برای رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان ملل از اتخاذ روندی مناسب برای رسیدگی به اتهام جاسوسی یکی از اعضای کارکنان ارشد برای رژیم صهیونیستی خبر داد.
فرحان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل تاکید کرد صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف در حال رسیدگی به اتهامات مطرح شده علیه یکی از کارکنان ارشد این نهاد از این بابت است که در زمان فعالیت برای یک نهاد دیگر سازمان ملل دست به انتقال اطلاعات محرمانه سازمان به دیپلماتهای رژیم صهیونیستی زده است.
طبق گزارش خبرگزاری آناتولی، فرحان حق در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد یونیسف به «اتهامات جدی» مطرح شده علیه یکی از کارکنانش که با نام «یاهاو لیچنر» معرفی شده، رسیدگی میکند و این فرد در وضعیت مرخصی اداری قرار گرفته است.
معاون سخنگوی سازمان ملل به پرسشها در خصوص اینکه آیا مرخصی لیچنر با حقوق یا بدون حقوق است، اینکه آیا در خصوص پرونده او با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل یا کابینه او رایزنی صورت گرفته و اینکه آیا دفتر خدمات نظارت داخلی سازمان ملل درباره او تحقیق میکند، پاسخ نداد.
فرحان حق با ذکر اینکه «اطلاعات بیشتری درباره وضعیت شخص مربوطه ندارم که با اشتراک بگذارم» تاکید کرد که یونیسف به عنوان نهادی که هماکنون لیچنر به عنوان رئیس دفتر آن در واشنگتن عضو آن است، این مساله را پیگیری میکند.
او اظهار کرد: «یونیسف نهادی است که این شخص در استخدام آن بوده و بنا بر این پرونده او را رهبری میکند. اتهامات او در صورت اثبات به منزله نقض جدی وظایف محوله به پرسنل سازمان ملل است.»
اظهارات فرحان حق بعد از آن مطرح میشود که گزارش شد لیچنر در زمان خدمت برای صندوق جمعیت سازمان ملل در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به صورت مخفیانه اسناد طبقهبندی شده سازمان ملل و محتوای رایزنیهای داخلی آن را به دیپلماتهای رژیم صهیونیستی منتقل کرده است.
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