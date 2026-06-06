بازداشت یک شهروند سوری از سوی نظامیان صهیونیست در حومه جنوبی قنیطره

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهایی از ارتش اسرائیل، امروز شنبه در چندین منطقه از حومه جنوبی قنیطره نفوذ کرده و عملیات جست‌وجوی خانه ‌به ‌خانه و تفتیش منازل شهروندان سوری را انجام دادند.

یک نیروی متشکل از چهار خودروی نظامی پس از نیمه‌شب وارد مزرعه «ابو مذراة» در غرب روستای «صیدا جولان» شد، به یکی از منازل یورش برد و یک شهروند را بازداشت و او را به داخل اراضی اشغالی منتقل کرد، بدون آنکه دلایل این بازداشت مشخص شود.

در ارتباط با این رویداد، تیم دیگری متشکل از چهار خودروی نظامی صبح امروز در روستای «العشة» در حومه جنوبی قنیطره نفوذ کرده و تعدادی از منازل شهروندان در داخل روستا را بازرسی کرد و سپس از منطقه خارج شد.

این تحرکات چند روز پس از عملیات مشابهی در مزرعه «عین القاضی» در حومه جنوبی قنیطره انجام می‌شود؛ جایی که یک گروه اسرائیلی متشکل از پنج خودروی نظامی وارد منطقه شد و پیش از عقب‌نشینی، اقدام به بازرسی تعدادی از خانه‌ها کرد.

..........................

پایان پیام/ 167