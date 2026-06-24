نظامیان صهیونیست، یک شهروند سوری را در جنوب قنیطره ربودند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک نیروی رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه یک شهروند غیرنظامی سوری را در حومه جنوبی قنیطره ربود. این اقدام پس از آن انجام شد که نظامیان صهیونیست در جریان مجموعه‌ای از نفوذهای زمینی در چند منطقه از استان‌های قنیطره و درعا در جنوب سوریه، یک ایست‌وبازرسی موقت نظامی در جاده میان روستای «المعلّقه» و شهرک «غدیر البستان» ایجاد کردند.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، این تحرکات با عملیات بازرسی، استقرار میدانی و جابه‌جایی خودروهای نظامی در اطراف نوار مرزی با جولان اشغالی سوریه همراه بود.

منابع محلی به روزنامه «العربی الجدید» گفتند که یک نیروی اسرائیلی متشکل از چهار خودروی نظامی وارد منطقه میان روستای المعلّقه و شهرک غدیر البستان در حومه جنوبی قنیطره شد. این نیرو پس از ایجاد یک ایست موقت، خودروها و افراد عبوری را برای بازرسی متوقف کرد و سپس یکی از غیرنظامیان سوری را هنگام عبور از محل ربود. بدون آنکه اطلاعات بیشتری درباره سرنوشت او یا دلایل بازداشتش منتشر شود.

نفوذهای هم‌زمان نظامیان صهیونیست در چند منطقه مرزی سوریه

در اقدامی جداگانه، یک نیروی دیگر رژیم صهیونیستی متشکل از سه خودروی نظامی از طریق گذرگاه «الجلع» در غرب شهرک «الرفید» وارد منطقه شد و به سمت اطراف پادگان «الدرعیات» در نزدیکی خط جدایی با جولان اشغالی سوریه حرکت کرد.

این نیرو پس از آن به تقاطع «عین التینه» رفت، در آنجا یک ایست موقت ایجاد کرد و اقدام به بازرسی افراد عبوری کرد، سپس از همان مسیر از منطقه خارج شد.

هم‌زمان، نیروی دیگری از نظامیان صهیونیست شامل بیش از پنج خودروی مخصوص انتقال نیرو، وارد روستای «المشیده» در حومه جنوبی قنیطره شد. تاکنون اطلاعات تأییدشده‌ای درباره انجام عملیات یورش به منازل یا ربودن افراد در جریان این تحرک منتشر نشده است، اما ساکنان محلی از استقرار خودروهای نظامی در داخل روستا و اطراف آن خبر دادند.

ادامه عملیات‌های رژیم صهوینیستی در قنیطره و جولان

این تحولات کمتر از یک روز پس از نفوذ یک نیروی رژیم صهیونیستی متشکل از چهار خودروی نظامی به روستای «عین زَیوان» در حومه جنوبی قنیطره رخ داد. جایی که نظامیان صهیونیست، یک منزل را بازرسی کردند و هم‌زمان پهپادهای شناسایی در آسمان منطقه به پرواز درآمدند.

ارتش رژیم صهیونیستی شامگاه دوشنبه اعلام کرده بود که قصد دارد صبح سه‌شنبه یک رزمایش نظامی در بلندی‌های جولان برگزار کند. این ارتش اعلام کرده بود این تمرین‌ها با جابه‌جایی گسترده نیروها و تجهیزات نظامی همراه خواهد بود و احتمال شنیده شدن صدای انفجار در منطقه وجود دارد. اقدامی که آن را بخشی از فعالیت‌های نظامی از پیش برنامه‌ریزی‌شده عنوان کرد.

تحرکات اسرائیل در غرب درعا

در حومه غربی درعا نیز یک نیروی رژیم صهیونیستی در شامگاه دوشنبه از پادگان «الجزیره» به سمت منطقه «العارضه» در حوضه یرموک پیشروی کرد و تا موقعیتی معروف به «تپه المغر» در وادی عابدین رسید.

این نیرو پس از رسیدن به منطقه در آنجا مستقر شد و در اطراف محل و میان درختان زیتون منطقه پراکنده شد. اقدامی که با افزایش آماده‌باش و نگرانی ساکنان محلی همراه بود.

افزایش نگرانی‌ها از گسترش حضور نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه

مناطق جنوب سوریه طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش قابل توجه تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی در داخل خاک سوریه بوده‌اند. به‌ویژه در حومه‌های درعا و قنیطره، جایی که عملیات نفوذ تقریباً به صورت روزانه تکرار می‌شود.

این تحرکات همچنین با افزایش عملیات ربایش غیرنظامیان سوری توسط نیروهای نظامی صهیونیست علاوه بر انجام عملیات بازرسی و یورش در شماری از روستاها و شهرک‌های مرزی در مناطق نزدیک به خط جدایی همراه بوده است.

این وضعیت نگرانی‌های فزاینده‌ای را میان ساکنان محلی درباره گسترش دامنه فعالیت‌های نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه ایجاد کرده است.

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