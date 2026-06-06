هلاکت ۶ تروریست در هنگ مرزی زابل

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرمانده مرزبانی فراجا گفت: ۶ نفر از اعضای مسلح گروهک تروریستی که قصد ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران را داشتند توسط هنگ مرزی زابل به هلاکت رسیدند.

سردار علی اکبر جاویدان روز شنبه اظهار کرد: شب گذشته تیمی از گروهک تروریستی که قصد ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران و حمله به مقرهای مرزبانی را داشت، با مرزبانان درگیر و پس از تبادل آتش سنگین و درگیری شدید با برتری قاطع آتش رزمندگان مرزبانی، مرزبانان موفق شدند خسارات سنگینی به گروهک تروریستی وارد کنند.

وی بیان کرد: ۶ نفر از اعضای مسلح گروهک تروریستی به هلاکت رسیدند و مرزبانان در پاکسازی محل درگیری، ۲ قبضه کلت کمری و مقادیر زیادی مهمات مربوطه را کشف کردند.

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