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گزارشگران بدون مرز خواستار لغو تعطیلی تلویزیون تمدن از سوی طالبان شد

۶ تیر ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۹
کد مطلب: 1832323
گزارشگران بدون مرز خواستار لغو تعطیلی تلویزیون تمدن از سوی طالبان شد

سازمان گزارشگران بدون مرز با انتقاد از تصمیم طالبان برای توقف فعالیت تلویزیون تمدن، این اقدام را «ناعادلانه» خوانده و از حاکمان افغانستان خواسته است هرچه زودتر این رسانه را بازگشایی و اجازه ازسرگیری پخش برنامه‌های آن را صادر کنند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF) در بیانیه‌ای تازه از طالبان خواسته است تصمیم خود مبنی بر توقف فعالیت تلویزیون تمدن را لغو کنند و این شبکه خصوصی را دوباره به آنتن بازگردانند.

در این بیانیه، تعطیلی تلویزیون تمدن با استناد به آن‌چه «پرونده ملکی» عنوان شده، اقدامی ناعادلانه و مغایر با آزادی رسانه‌ها توصیف شده است. گزارشگران بدون مرز تأکید کرده که استفاده از چنین توجیهاتی برای خاموش کردن یک رسانه، نگرانی‌ها نسبت به وضعیت آزادی بیان در افغانستان را بیشتر می‌کند.

به گفته RSF، نیروهای طالبان روز ۲۳ ژوئن / ۲ تیر با یورش به دفتر تلویزیون تمدن در کابل، ساختمان این رسانه را پلمب کرده و بدون ارائه هیچ‌گونه توضیح مشخصی، پخش برنامه‌های آن را متوقف کرده‌اند. این سازمان می‌گوید در جریان این اقدام، کارکنان شبکه ناچار به ترک محل کار خود شده‌اند و از آن زمان فعالیت تلویزیون تمدن به‌طور کامل متوقف است.

گزارشگران بدون مرز از مقامات طالبان خواسته است به تعهدات خود در قبال حقوق اساسی شهروندان از جمله حق دسترسی به اطلاعات و آزادی رسانه‌ها احترام بگذارند و اجازه دهند رسانه‌ها بدون فشار و مداخله سیاسی به کار خود ادامه دهند.

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