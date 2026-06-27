به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع از کابل خبر می‌دهند که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان مانع برگزاری مراسم عزاداری شیعیان در روستای «قلعه‌شاهی» شهر قره‌باغ استان کابل شده‌اند.

این منابع روز شنبه، ۶ تیرماه، به رسانه‌های مرتبط با افغانستان می‌گویند که محتسبان طالبان با یورش به مراسم عزاداری در این روستا، چندین‌بار مراسم را متوقف کرده و به مردم تأکید کرده‌اند که از نذر و غذای عزاداری استفاده نکنند.

به گفته منابع، محتسبان طالبان طی سه روز پی‌درپی به محل برگزاری عزاداری مراجعه کرده و عملاً روند برگزاری مراسم شیعیان را مختل کرده‌اند. روز جمعه هم‌زمان با عاشورا، آنان مردم را از مسجد بیرون کرده و دروازه مسجد را بسته‌اند.

منابع محلی همچنین می‌گویند محتسبان طالبان شماری از ریش‌سفیدان روستا را به مرکز شهر برده‌اند و با ایجاد فشار و اذیت، مانع شده‌اند که مراسم عزاداری به‌صورت عادی و کامل برگزار شود.

این رویداد در حالی گزارش می‌شود که طی روزهای اخیر خبرهای متعددی از اعمال محدودیت‌های طالبان بر مراسم عزاداری محرم در مناطق مختلف افغانستان، به‌ویژه در تجمعات شیعیان، منتشر شده و نگرانی‌ها درباره تشدید فشارهای مذهبی بر این جامعه را افزایش داده است.

......................

پایان پیام/