به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سیدحسین هادی، فعال فرهنگی، در یادداشتی از عملکرد برخی چهرههای بانفوذ شیعه در تعامل با مقامهای طالبان درباره نحوه برگزاری مراسم محرم انتقاد کرد.
او بدون نام بردن از افراد یا نهادهای مشخص، مدعی شد که پیش از فرارسیدن ماه محرم، برخی از بزرگان شیعه با مسئولان دولت طالبان درباره برگزاری مراسم عزاداری گفتوگو کرده و به توافقاتی دست یافته بودند.
به گفته هادی، پس از دیدارهای بعدی میان این افراد و مقامهای طالبان، روند تعاملها با «بیحرمتی» و فشار همراه شده و پیامدهای آن به شکل اعمال محدودیتهایی بر مراسم عزاداری محرم بروز یافته است.
این فعال فرهنگی همچنین ادعا کرد که در پی این تحولات، اطلاعیههایی صادر شده و پرچمها و نشانههای عزاداری از برخی مناطق شهری جمعآوری شده است.
هادی در ادامه تأکید کرد که هیچ فرد یا گروهی نباید از جانب جامعه شیعه تعهدی بدهد و هشدار داد که ادامه چنین روندی میتواند به افزایش محدودیتها و گسترش خودسانسوری در برگزاری مراسم مذهبی منجر شود.
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