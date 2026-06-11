به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ موشک‌های ایرانی به شکل گسترده پایگاه‌های آمریکایی در اردن، کویت و بحرین از حمله پایگاه موفق السلطی را مورد اصابت دقیق قرار دادند.

براساس این گزارش در پی تجاوز جنایتکارانه آمریکا به خاک ایران، حجم انبوهی از موشک‌های بالستیک به سمت پایگاه موفق السلطی در اردن شلیک شدند.

در این میان با وجود تهدید شدید دولت اردن مبنی بر ممنوعیت تصویربرداری از حملات موشکی ایران، اما کاربران اردنی به شکل گسترده تصاویر پرواز موشک‌ها بر فراز این کشور را ثبت کردند.

از سوی دیگر برخی منابع خبری اعلام کردند انفجارهای شدید در پایگاه آمریکایی علی السالم در کویت رخ داده است.

رسانه‌های عربی از جمله «صابرین‌نیوز» در خبرهای فوری گزارش دادند که موشک‌های ایرانی به مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا اصابت کردند.

این منابع گزارش دادند که حملات موشکی و پهپادی به محل استقرار نظامیان آمریکایی در بحرین ادامه داشته و آژیرهای هشدار قطع نمی‌شوند.

این عملیات در واکنش به تجاوزات ارتش تروریست آمریکا به چند نقطه در جنوب ایران انجام شد.

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