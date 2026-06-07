به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت آیت‌الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض، مرجع فقید تقلید، امروز با حضور صدها نفر از علما، طلاب، شهروندان کابل و شماری از مسئولان حکومت افغانستان در مسجد «الزهرا» در غرب شهر کابل برگزار شد. سخنرانان با اشاره به اندیشه‌های این مرجع تقلید فقید بر اهمیت وحدت و اخوت اسلامی تأکید کردند.

«عبدالمتین قانع»، سخنگوی وزارت کشور افغانستان، با اعلام تسلیت و همدردی به نمایندگی از «سراج الدین حقانی»، وزیر کشور افغانستان، گفت: مردم افغانستان در طول تاریخ، مردان بزرگی را به جامعه خود و جهان اسلام تقدیم کرده است که مصدر خدمت برای جامعه اسلامی بوده‌اند که نمونه آن، مرحوم آیت‌الله فیاض است.

وی با بیان اینکه آیت‌الله العظمی فیاض همواره بر وحدت اسلامی، اخوت و برادری تأکید کرده بود، تصریح کرد: متأسفانه مسلمانان به وظایف خود در زمینه وحدت و برادری عمل نکردند و از این فرصت دشمنان اسلام به خوبی استفاده و میان مسلمانان جهان تفرقه انداختند که نتیجه آن وضعیت کنونی جهان اسلام است. اکنون شما مشاهده کنید که غزه، جمهوری اسلامی ایران و امت مسلمه در چه وضعیتی هستند؟

سخنگوی وزارت کشور افغانستان خاطرنشان کرد: نکته دیگری که مرحوم آیت‌الله فیاض بر آن تمرکز داشت، علم و عرفان بود و شاگردان زیادی به جهان اسلام تقدیم کرد.

آیت‌الله فیاض؛ افتخار افغانستان و جهان اسلام

استاد محمد اکبری، معاون شورای علمای شیعه افغانستان، نیز در این مراسم، آیت‌الله العظمی فیاض را فقیه عالم و باوقار و افتخار افغانستان و جهان اسلام دانست و گفت: این مرجع فقید با تعلیم و تعلم، خدمات ارزنده‌ای برای جهان اسلام انجام داد و صدها فقیه و مجتهد از دانش ایشان استفاده کردند.

وی، آیت‌الله فیاض را یکی از ارکان حوزه علمیه نجف دانست و افزود: شخصیت آیت‌الله العظمی فیاض با آثار گران‌سنگی که تدوین کرده است، جاودانه خواهد شد.

اکبری تصریح کرد: آیت‌الله العظمی فیاض از طریق آثار و تألیف‌های خود در آینده نیز با اندیشمندان و علما سخن خواهد گفت و آنان را راهنمایی خواهد کرد و سیره علمی ایشان تابنده و درخشان باقی می‌ماند.

محمد علی اخلاقی، رئیس کمیسیون عالی شیعیان افغانستان، نیز در این مراسم گفت: آیت‌الله العظمی فیاض، قوم‌گرایی، منطقه‌گرایی و اختلافات مذهبی را نفی کرد و آن را آفت جامعه افغانستان و مانع پیشرفت این کشور می‌دانست.

وی تصریح کرد: توصیه مکرر این مرجع فقید، تقویت وحدت و برادری بوده است و شیعیان افغانستان نیز با الهام‌گیری از توصیه‌های آیت‌الله العظمی فیاض در سال‌های اخیر، همزیستی مسالمت‌آمیز و وحدت اسلامی را در عمل نشان داده‌اند و امیدواریم قدر این وفاداری در نظر گرفته شود.

شرکت‌کنندگان این مراسم نیز مراتب تسلیت و همدردی خود را به مناسبت درگذشت این مرجع فقید اعلام کردند.

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