به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام جواد مرادی رئیس اداره رسانه و مکتوب مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش، این ایام را فرصتی برای تبیین فرهنگ عاشورا، تقویت بصیرت دینی و پاسخگویی به پرسشها و شبهات نسل امروز دانست.
رئیس اداره رسانه و مکتوب مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی با اشاره به رسالت این مرکز در ترویج معارف اهلبیت(علیهمالسلام) اظهار کرد: در دهه نخست ماه محرم، اداره رسانه و مکتوب با هدف تبیین پیام نهضت عاشورا، پاسخگویی به سؤالات و شبهات دینی و بهرهگیری از ظرفیتهای نوین رسانهای، مجموعهای از تولیدات محتوایی را در قالبهای متنوع تهیه و منتشر کرد.
حجتالاسلام مرادی افزود: در این ایام، تولیدات گسترده و متنوعی در حوزه رسانه و محتوای دیجیتال در قالبهایی همچون عکسنوشته، کلیپهای تصویری، موشنگرافیک و محتوای مبتنی بر هوش مصنوعی تولید و از طریق پیامرسانهای وابسته و منتسب به مرکز ملی منتشر شد که با استقبال خوب کاربران همراه بود.
به گفته وی، در این راستا مجموعهای جامع از پرسشوپاسخها برای روشنگری و پاسخ به سؤالات و شبهات پیرامون نهضت عاشورا و فرهنگ عزاداری فراهم شد.
همچنین تعداد قابلتوجهی عکسنوشته محتوایی، کلیپ و فیلم کوتاه، تولیدات نوآورانه مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی و نیز یک کتاب الکترونیکی با موضوع آیینهای عزاداری و زیارت تولید و در اختیار مخاطبان قرار گرفت.
رئیس اداره رسانه و مکتوب مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی ادامه داد: این تولیدات در بستر شبکههای اجتماعی متعدد و پرمخاطب منتشر شد و هر یک با استقبال قابلتوجهی از سوی کاربران روبهرو شد، بهگونهای که برخی از آثار در شبکههای اجتماعی محبوب، بهویژه اینستاگرام، بازدیدهای میلیونی به ثبت رساندند.
حجتالاسلام مرادی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از قالبهای نوین رسانهای خاطرنشان کرد: استفاده از هوش مصنوعی در کنار تولید محتوای مستند، کوتاه و مسئلهمحور، گامی در جهت افزایش اثربخشی پیامهای دینی و ارتقای کیفیت پاسخگویی به نیازهای مخاطبان است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد این تولیدات بتواند سهمی در ترویج فرهنگ عاشورا، تقویت جهاد تبیین و تعمیق معارف اهلبیت(علیهمالسلام) در فضای رسانهای کشور داشته باشد.
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