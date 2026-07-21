روزهای سخت خبرنگاران شیعه افغانستان در حکومت طالبان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد فیاض، خبرنگار افغانستانی مقیم کابل، روز سه‌شنبه (۲۹ تیر) در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا اظهار داشت که با وجود هفت سال تجربه کاری، حدود دو سال است بیکار مانده و با مراجعه به چندین رسانه، بارها پاسخ منفی گرفته است.

آقای فیاض افزود که برای تأمین نیازهای زندگی، گاه‌وبی‌گاه با یکی از شرکت‌های گردشگری در زمینه بازاریابی همکاری می‌کند، اما این کار پاسخگوی معیشت خانواده‌اش نیست. او در این مدت بیکاری با چالش‌های اقتصادی سنگینی مانند ناتوانی در پرداخت کرایه خانه مواجه شده است.

این خبرنگار شیعه گفت که اکثر خبرنگاران افغانستان این شرایط سخت را تحمل می‌کنند؛ برخی با بحران اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و برخی دیگر کشور را ترک کرده‌اند و امیدی به بهبود وضعیت و یافتن راه‌حل هم وجود ندارد.

او که قبلاً در رسانه‌ای کار می‌کرد که سه سال پیش دفترش در کابل توسط مأموران حکومت طالبان مسدود و اموالش مصادره شد، به دلیل حساسیت موضوع از نام بردن آن خودداری کرد.

خبرنگاران شیعه کابل در حالی از وضعیت بد خود شکایت دارند که تعدادی از رسانه‌های مرتبط با جامعه تشیع افغانستان نیز به دلیل محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی با دشواری روبه‌رو شده‌اند و بسیاری از کارکنان شیعه‌شان بیکار شده‌اند.

ابتدا شبکه تلویزیونی «فردا» مسدود شد و کارکنان آن بیکار گردیدند که پس از تلاش مسئولان، دوباره فعالیت خود را آغاز کرد. در تازه‌ترین مورد نیز شبکه اسلامی «تمدن» مسدود شده و ده‌ها کارمند آن خانه‌نشین شده‌اند.

در همین حال، سیداسماعیل جهانگیر، یکی دیگر از خبرنگاران شیعه کابل که سال‌ها در رسانه‌های مطبوعاتی غزنی و چندین رسانه پایتخت فعالیت کرده، این روزها به دنبال شغلی است که نیازهای اقتصادی خانواده‌اش را تأمین کند.

او با اشاره به بیکاری گسترده در افغانستان گفت: «چند روزی است که متأسفانه بیکار شده‌ام. این روزها علاوه بر گشت‌وگذار در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های کاریابی، به بازار و خیابان می‌روم؛ نه فقط برای پیدا کردن کار، بلکه برای دیدن زندگی از زوایای دیگر.»

آقای جهانگیر که سال‌های زیادی از عمرش را صرف کار رسانه‌ای، مطبوعاتی و ارتباطات کرده، افزود که در این شرایط بارها از خود پرسیده اگر آموخته‌هایش خریداری نداشته باشد، برای گذران زندگی چه باید بکند؟

این خبرنگار شیعه ادامه داد که امروز در کابل پیدا کردن کار آسان نیست و مانند گذشتن از هفت‌خان رستم است. بازار پر از افرادی است که از کارگر روزمزد و دست‌فروش کنار خیابان گرفته تا جوانان تحصیل‌کرده و سرپرستان خانواده، همه در جست‌وجوی فرصتی برای ادامه زندگی هستند.

او خطاب به همکاران و همسلکانش تأکید کرد که هیچ شغلی کوچک نیست و هیچ تلاشی شرم ندارد. شاید روزگار مطابق میل نباشد و راه‌ها سخت‌تر از همیشه به نظر برسند، اما در میان این سختی‌ها نباید امید را از دست داد.

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