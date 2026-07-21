به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم در این پیام، انتخاب خلیل الحیه را در شرایط دشوار ناشی از تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ملت فلسطین، غزه و منطقه، نشانه‌ای از پایداری، عزم و اراده مقاومت برای ادامه مبارزه در راه آزادی قدس و فلسطین توصیف کرد.

وی با اشاره به سوابق میدانی و مبارزاتی الحیه، او را ادامه‌دهنده راه فرماندهان شهید حماس از جمله شیخ احمد یاسین، اسماعیل هنیه، یحیی السنوار و دیگر شهدای این جنبش دانست و بر ضرورت تداوم همکاری میان همه گروه‌های فلسطینی و اتکای مقاومت به ایستادگی ملت فلسطین تأکید کرد.

دبیرکل حزب‌الله در ادامه پیام خود، حمایت کامل حزب‌الله و مقاومت اسلامی از رهبری جدید حماس را اعلام کرد و گفت این حمایت در راستای بازپس‌گیری سرزمین‌های اشغالی و احقاق حقوق ملت فلسطین ادامه خواهد داشت.

وی افزود حزب‌الله همچنان بر عهدی که شهید سید حسن نصرالله و دیگر شهدای مقاومت ترسیم کرده‌اند، پایبند است و مسیر مقاومت را بر اساس اندیشه‌های امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی دنبال می‌کند.

شیخ نعیم قاسم همچنین با اشاره به جنگ جاری در غزه، مدعی شد رژیم صهیونیستی و آمریکا با وجود گذشت سه سال از عملیات «طوفان الاقصی» نتوانسته‌اند به اهداف اعلامی خود از جمله نابودی مقاومت و وادار کردن آن به تسلیم دست یابند.

وی تصریح کرد اگرچه این جنگ خسارت‌ها و کشتار گسترده‌ای را برای مردم فلسطین به همراه داشته، اما عزم مقاومت برای آزادسازی فلسطین را تقویت کرده است و با استناد به آیه ۵۱ سوره غافر، ابراز امیدواری کرد که این مسیر در نهایت به پیروزی و آزادی فلسطین منتهی شود.

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