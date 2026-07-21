  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

شیخ نعیم قاسم در پیام به خلیل الحیه:

بر عهدی که با سید حسن نصرالله بستیم پای‌بندیم / مسیر مقاومت را بر اساس اندیشه‌های امامین انقلاب اسلامی دنبال می‌کنیم

۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۱
کد مطلب: 1843142
بر عهدی که با سید حسن نصرالله بستیم پای‌بندیم / مسیر مقاومت را بر اساس اندیشه‌های امامین انقلاب اسلامی دنبال می‌کنیم

دبیرکل حزب‌الله لبنان در پیامی به «خلیل الحیه» به مناسبت انتخاب وی به ریاست دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس، این انتخاب را نماد استقامت و تداوم مسیر مقاومت فلسطین دانست و با تأکید بر حمایت همه‌جانبه حزب‌الله از حماس، ابراز امیدواری کرد مقاومت به پیروزی و آزادی فلسطین دست یابد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم در این پیام، انتخاب خلیل الحیه را در شرایط دشوار ناشی از تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ملت فلسطین، غزه و منطقه، نشانه‌ای از پایداری، عزم و اراده مقاومت برای ادامه مبارزه در راه آزادی قدس و فلسطین توصیف کرد.

وی با اشاره به سوابق میدانی و مبارزاتی الحیه، او را ادامه‌دهنده راه فرماندهان شهید حماس از جمله شیخ احمد یاسین، اسماعیل هنیه، یحیی السنوار و دیگر شهدای این جنبش دانست و بر ضرورت تداوم همکاری میان همه گروه‌های فلسطینی و اتکای مقاومت به ایستادگی ملت فلسطین تأکید کرد.

دبیرکل حزب‌الله در ادامه پیام خود، حمایت کامل حزب‌الله و مقاومت اسلامی از رهبری جدید حماس را اعلام کرد و گفت این حمایت در راستای بازپس‌گیری سرزمین‌های اشغالی و احقاق حقوق ملت فلسطین ادامه خواهد داشت.

وی افزود حزب‌الله همچنان بر عهدی که شهید سید حسن نصرالله و دیگر شهدای مقاومت ترسیم کرده‌اند، پایبند است و مسیر مقاومت را بر اساس اندیشه‌های امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی دنبال می‌کند.

شیخ نعیم قاسم همچنین با اشاره به جنگ جاری در غزه، مدعی شد رژیم صهیونیستی و آمریکا با وجود گذشت سه سال از عملیات «طوفان الاقصی» نتوانسته‌اند به اهداف اعلامی خود از جمله نابودی مقاومت و وادار کردن آن به تسلیم دست یابند.

وی تصریح کرد اگرچه این جنگ خسارت‌ها و کشتار گسترده‌ای را برای مردم فلسطین به همراه داشته، اما عزم مقاومت برای آزادسازی فلسطین را تقویت کرده است و با استناد به آیه ۵۱ سوره غافر، ابراز امیدواری کرد که این مسیر در نهایت به پیروزی و آزادی فلسطین منتهی شود.

............

پایان پیام 

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha