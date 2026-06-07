طبخ و توزیع ۵ هزار پرس نذری غدیر با مشارکت بیش از ۳۰ خانه در سلیمانداراب رشت

سبحان نعمت‌پور، مدیر خانه برکت محله سلیمانداراب و تکیه‌گاه امام هادی(ع) در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ استان گیلان، از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و معیشتی همزمان با عید سعید غدیر خم در این محله خبر داد.

وی با تبریک عید ولایت و امامت اظهار کرد: عید غدیر فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ ولایت، تقویت همدلی اجتماعی و خدمت‌رسانی به نیازمندان است و به همین منظور با مشارکت خیرین، اهالی محله و جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی، برنامه‌های متعددی در سلیمانداراب رشت برگزار شد.

نعمت‌پور با اشاره به اقدامات حمایتی انجام شده در این ایام افزود: در آستانه عید سعید غدیر خم، بیش از ۱۰۰ بسته معیشتی تهیه و میان خانواده‌های تحت پوشش و اقشار نیازمند محله توزیع شد تا بخشی از نیازهای معیشتی آنان تأمین شود و خانواده‌ها در این عید بزرگ اسلامی از سفره کرامت امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) بهره‌مند شوند.

مدیر خانه برکت محله سلیمانداراب ادامه داد: مشارکت فعال در برگزاری دسته مردمی عید غدیر از دیگر برنامه‌های این مجموعه بود که با حضور گسترده مردم، خانواده‌ها، نوجوانان و جوانان برگزار شد و جلوه‌ای از عشق و ارادت مردم به ساحت مولای متقیان حضرت علی(ع) را به نمایش گذاشت.

وی با بیان اینکه اطعام غدیر یکی از مهم‌ترین سنت‌های این عید بزرگ است، تصریح کرد: با همت اهالی محله، خیرین و خانواده‌های علاقه‌مند به خدمت در مسیر اهل‌بیت(ع)، بیش از ۳۰ خانه به صورت مردمی در پویش اطعام غدیر مشارکت کردند و در مجموع ۵ هزار پرس غذای نذری شامل شله‌زرد، آش دوغ و زرشک‌پلو طبخ و میان مردم، محبان اهل‌بیت(ع) و خانواده‌های نیازمند توزیع شد.

نعمت‌پور خاطرنشان کرد: آنچه امسال بیش از هر چیز جلوه داشت، حضور داوطلبانه مردم در تمامی مراحل برنامه‌ها بود؛ از تهیه و آماده‌سازی بسته‌های معیشتی گرفته تا پخت غذا، توزیع نذورات و همراهی در برگزاری مراسم‌های مردمی که نشان‌دهنده ظرفیت عظیم مردمی در ترویج فرهنگ غدیر است.

وی در پایان با قدردانی از خیرین، خادمان و تمامی خانواده‌های مشارکت‌کننده در برنامه‌های عید غدیر گفت: امیدواریم این اقدامات گامی هرچند کوچک در مسیر ترویج معارف اهل‌بیت(ع)، تحکیم پیوندهای اجتماعی و خدمت به محرومان باشد و بتوانیم در مناسبت‌های مختلف مذهبی نیز این مسیر را با قوت ادامه دهیم.

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