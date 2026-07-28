به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور اسلامی، دعوت و ارشاد عربستان سعودی از صدور و راهاندازی کارتی به نام «کارت دیجیتال تازهمسلمان» خبر داد؛ سامانهای که با هدف تسهیل روند ثبت رسمی گرویدن به اسلام در این کشور معرفی شده است. این سرویس را شیخ دکتر عبداللطیف بن عبدالعزیز آلالشیخ، وزیر امور اسلامی عربستان، ارائه کرده و آن را بخشی از روند تازهای برای کاهش پیچیدگیهای اداری در این حوزه و خودکارسازی تمام مراحل فرآیند درخواست تشرف به اسلام دانست.
بر اساس این گزارش، کارت جدید بهطور کامل با اپلیکیشن دولتی توکلنا، که برای ارائه خدمات و اسناد رسمی در عربستان استفاده میشود، یکپارچه شده است. از مرحله ثبت درخواست تا صدور سند نهایی، همهچیز بهصورت دیجیتال و خودکار انجام میشود؛ بهگونهای که روندی که پیشتر بیش از ۱۵ مرحله داشت، اکنون به چهار گام کاهش یافته و زمان انتظار نیز از چند ماه به چند دقیقه رسیده است. پس از تأیید، کارت در بخش اسناد شخصی کاربر در توکلنا ظاهر میشود و برای راستیآزمایی آن نیز کد QR در نظر گرفته شده است.
به گفتۀ طراحان، این تحول تنها جایگزینی یک کارت کاغذی با نسخه الکترونیک نیست، بلکه بازطراحی کلی سازوکار اداری در این زمینه به شمار میرود. به باور آنان، فناوری جدید موانع بوروکراتیکی را که پیشتر در مسیر افرادی قرار داشت که تصمیم به پذیرش اسلام میگرفتند، تا حد زیادی برطرف کرده است. همچنین ذخیرهسازی الکترونیکی اطلاعات، امکان ثبت آماری دقیقتر درباره نوگروندگان مسلمان در سراسر عربستان را فراهم میکند.
در عین حال، تأکید شده است که صدور این کارت پایان کار نیست، بلکه آغاز مرحلهای تازه محسوب میشود. بر اساس این نگاه، گام بعدی باید شامل حمایت مستمر از مسلمانان تازهوارد باشد؛ از جمله آموزش درست مبانی اعتقادی اسلام، ارائه برنامههای آموزشی و کمک در مواجهه با مسائل اجتماعی احتمالی در خانواده و جامعه پس از اسلام آوردن.
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