به گزارش خبرگزای بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وب‌گاه عبری «واللا» گزارش داد که ارتش آمریکا در حال بررسی انتقال سامانه‌های عملیاتی به اراضی اشغالی در دو حوزه دفاعی و تهاجمی است.

بر اساس گزارش واللا، این اقدام در صورت نهایی شدن، با هدف افزایش توان حضور نیروهای آمریکایی در غرب آسیا انجام خواهد شد و ممکن است شامل گسترش یک پایگاه هوایی موجود در منطقه نقب یا ایجاد پایگاهی جدید از نو باشد.

همچنین در این گزارش آمده است که فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در حال بررسی تقویت حضور خود در اراضی اشغالی از طریق استقرار سامانه‌های پدافند هوایی و ایجاد پایگاه‌های نظامی در نقب برای حفاظت از نیروهای خود در غرب آسیا است . واللا تصریح کرد این اقدام در پی این ارزیابی انجام می‌شود که پایگاه‌های آمریکا در خلیج فارس در معرض حملات احتمالی از سوی ایران و دیگر طرف‌ها قرار دارند .

منطقه نقب (نِگِب) در جنوب فلسطین اشغالی واقع شده و بیش از نیمی از مساحت اراضی اشغالی را شامل می‌شود . این منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی و گستردگی، پیشتر نیز میزبان تأسیسات نظامی و پژوهشی از جمله پایگاه هوایی و مراکز تحقیقاتی بوده است .

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