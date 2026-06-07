اجرای شعر عرفانی امام خمینی توسط خواننده آمریکایی در مراسم جشن غدیر جاکارتا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با برگزاری مراسم بزرگداشت سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و جشن بزرگ عید سعید غدیر خم در جاکارتا، «مصطفی دیبو» خواننده شناخته‌شده آمریکایی–اندونزیایی با اجرای آثاری در مدح اهل‌بیت(ع) و نیز شعر عرفانی امام خمینی(ره)، مورد استقبال گسترده حاضران قرار گرفت.

طبق اعلام روابط عمومی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی، این برنامه فرهنگی و هنری با حضور ایرانیان مقیم، شخصیت‌های فرهنگی، مسلمانان اندونزیایی و علاقه‌مندان به فرهنگ و معارف اسلامی در محل رایزنی فرهنگی و حسینیه امام خمینی(ره) در جاکارتا برگزار شد.



در این مراسم، مصطفی دیبو با اجرای اثر معنوی و شناخته‌شده «مولای علی» و همچنین قرائت اشعاری در فضایل اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع)، فضای معنوی و پرشوری را برای شرکت‌کنندگان رقم زد.



وی همچنین شعر عرفانی مشهور حضرت امام خمینی(ره) با مطلع «من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم» را اجرا کرد؛ اثری که از سروده‌های برجسته عرفانی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود و با استقبال حاضران همراه شد.



مصطفی دیبو که با نام «کمیل مصطفی داوود» نیز شناخته می‌شود، از چهره‌های شناخته‌شده موسیقی معنوی در اندونزی است. وی متولد ایالات متحده آمریکا بوده و سال‌هاست در اندونزی زندگی و فعالیت هنری دارد.



دیبو به عنوان خواننده اصلی گروه موسیقی «دِبو» شهرت بین‌المللی یافته است؛ گروهی که با تلفیق موسیقی سنتی، عرفانی و معنوی، اجراهای متعددی را در کشورهای مختلف اسلامی و غیراسلامی روی صحنه برده و مخاطبان گسترده‌ای را جذب کرده است.



آثار این هنرمند عمدتاً بر محور مفاهیمی همچون عشق الهی، معنویت، صلح، اخلاق و محبت اهل‌بیت(ع) شکل گرفته و به همین دلیل در میان اقشار مختلف جامعه اندونزی از محبوبیت قابل توجهی برخوردار است.



دیبو پیش از اجرای شعر امام خمینی(ره) در سخنانی کوتاه، با اشاره به جایگاه معنوی و تأثیر جهانی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، اجرای این اثر را ادای احترام به شخصیت و میراث فکری و عرفانی ایشان دانست و تأکید کرد: اشعار امام خمینی(ره) سرشار از مضامین عشق الهی، عرفان و معنویت است و می‌تواند فارغ از مرزهای زبانی و ملی، مخاطبان گوناگون را تحت تأثیر قرار دهد.



این برنامه به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی برگزار شد و در آن، شرکت‌کنندگان ضمن گرامیداشت یاد و نام امام خمینی(ره)، عید بزرگ غدیر خم را نیز جشن گرفتند.



سخنرانی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری، مدیحه‌سرایی و تبیین ابعاد شخصیتی و اندیشه‌ای امام خمینی(ره) از دیگر بخش‌های این مراسم بود.



حضور و اجرای مصطفی دیبو در این آیین فرهنگی، جلوه‌ای از پیوند هنر، معنویت و گفت‌وگوی فرهنگی در معرفی آموزه‌های اسلامی و معارف اهل‌بیت(ع) به شمار می‌رفت.

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