به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روز خبرنگار فرصتی برای بازنگری در وظایف اهالی رسانه‌های مقاومت در قبال پرداختن به آرمان فلسطین و قدس شریف است. آرمانی که امسال با خون رهبر شهید امت اسلامی آیت‌الله شهید سیدعلی خامنه‌ای آبیاری شد. رهبر شهیدی که همواره به زنده نگه داشتن این آرمان الهی و شریف تا آخرین روزهای عمر شریفشان تاکید داشت.

در همین زمینه «وجیهه‌سادات حسینی» فعال رسانه‌ای در یادداشتی نوشت: نزدیک به یک سال از آتش‌بس دائمی غزه و رژیم صهیونیستی می‌گذرد، اما در این مدت بر اثر حملات و تعرضات مستمر اشغالگران در غزه از آغاز آتش‌بس تاکنون یک‌ هزار و ۲۵۴ فلسطینی به شهادت رسیده و چهار هزار و ۱۲۱ نفر دیگر مجروح شده‌اند. نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین ۱۵۹ فلسطینی را در دوره اجرای توافق بازداشت کرده‌اند.

مردم غزه در این یک سال طعم آتش‌بس و صلح را نچشیدند، چرا که در فضای غبارآلود آتش‌بس کاغذی و بی‌ارزش حاکم بر غزه هر روز این منطقه مورد تجاوز حملات وحشیانه اسرائیل قرار می‌گیرد. مردم غزه حتی در چادرهایشان نیز در امان نیستند. اگر از بمباران‌های رژیم صهیونیستی، گرسنگی و کمبود نیازهای اولیه جان سالم به در ببرند، جوندگان و مارهای سمی زندگی را برای این مردم صبور و مقاوم دشوارتر کرده‌اند. شیوع بیماری‌های پوستی و نابودی زیرساخت‌های بهداشتی، کنترل اوضاع را بیش از پیش از دسترس خارج کرده است.

در حالی که فاجعه انسانی در نوار غزه هر روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند و ماشین جنگی اسرائیل لحظه‌ای از حملات خود بازنمی‌ایستد، مردم این سرزمین در میان ویرانی، گرسنگی، آوارگی و مرگی تدریجی روزگار می‌گذرانند. غزه امروز نه‌تنها زیر آتش بمباران، بلکه زیر فشار محاصره و محرومیت، یکی از تلخ‌ترین فصل‌های تاریخ خود را تجربه می‌کند..

در سوی دیگر این سرزمین، مردم کرانه باختری نیز با موجی فزاینده از خشونت و فشار روبه‌رو هستند. حملات شهرک‌نشینان و عملیات ارتش اشغالگر برای تصرف زمین‌های باقی‌مانده فلسطینیان شدت گرفته و زندگی روزمره را برای هزاران خانواده دشوارتر از همیشه کرده است. در ماه‌های اخیر، زمین‌های کشاورزی و خانه‌های مردم بی‌دفاع بارها هدف حمله قرار گرفته‌اند و هم‌زمان، طرح‌های جدیدی برای گسترش شهرک‌سازی بر اراضی فلسطینی به تصویب رسیده است.

زیتون، که برای فلسطینیان تنها یک محصول کشاورزی نیست بلکه نماد ریشه، هویت و ماندگاری است، نیز از این تجاوزها در امان نمانده است. آتش زدن باغ‌های زیتون، تخریب مزارع و حمله به کشاورزان، ضربه‌ای سنگین بر معیشت مردم وارد کرده و تولید روغن زیتون را به یکی از پایین‌ترین سطوح خود در سال‌های اخیر رسانده است.

فلسطین تاریخی و مردمان آن روزهای سخت و سرنوشت‌سازی را پشت سر می‌گذارند. سرزمینی که دهه‌هاست با اشغال، کوچ اجباری، محاصره و خشونت دست‌وپنجه نرم می‌کند، امروز نیز شاهد تلاش‌هایی برای تغییر واقعیت‌های میدانی و محدودتر شدن فضای زندگی فلسطینیان است.

در چنین فضایی، متأسفانه مثل سه سال پیش غزه دیگر ترند رسانه‌ها نیست و بسیاری از رسانه‌های جهان سرگرم اخبار مختلف اعم از جنگ روسیه و اوکراین، تحولات خاورمیانه ، توافقات کاغذی پی در پی بین اسراییل و آمریکا و برخی از کشورهای منطقه و دیگر رویدادهای پرزرق‌وبرق هستند.

با معرفی رهبر جدید حماس اگر چه امیدها برای قوت گرفتن مقاومت در غزه بیشتر شده است، اما تجاوزات گسترده صهیونیست ها به غزه و کرانه باختری و هتک حرمت مسجدالاقصی حامیان مقاومت را در سراسر جهان نگران کرده است.

سوال های زیادی این روزها در اذهان حامیان آرمان فلسطین خطور می کند؛ آیا حماس به روزهای قدرت و قوت خود باز می گردد؟ آیا خلع سلاح و یا داشتن سلاح مشروط و یا محدود کردن سلاح ها در دستور کار رهبران جدید حماس است.

سه سال پیش که عملیات طوفان الاقصی با هدف زنده کردن نام آرمان فلسطین در جهان آغاز شد و جهان اسلام در این مدت هزینه های زیادی را برای این هدف بزرگ پرداخت کرد. از اهدای خون نزدیک به ۸۰ هزار فلسطینی تا خون های گران بهای رهبران مقاومت از شهید سید حسن نصرالله و یحی السنوار و هنیه گرفته تا رهبر بزرگ امت اسلامی آیت الله شهید سید علی خامنه ای.

آیا با پرداخت چنین هزینه‌های عظیمی قضیه فلسطین همچنان نیازمند طوفان الاقصی دیگری است.

کمرنگ شده قضیه فلسطین در رسانه ها و اکتفا به انتشار اخباری متراکم از غزه و کرانه باختری کمکی به نجات قضیه فلسطین نمی کند. انتشار بیانیه هایی در حد محکوم کردن حملات اسرائیل و نقض آتش بس و یا رایزنی های تلفنی مقامات سیاسی کمک چندانی به نجات مردم غزه نمی کند. اما سوال مهم اینجاست در چنین شرایطی محافل سیاسی و رسانه ای جهان اسلام چه وظایفی بر عهده دارند؟

یکی از مهمترین دستاوردهای عملیات طوفان الاقصی ایجاد پدیده ای به نام وحدت ساحات بود. از همان روزهای اول این عملیات جبهه حزب الله لبنان و پس از آن جبهه مقاومت عراق و یمن و ایران وارد این عرصه شدند و ضربات کوبنده ای را بر رژیم اشغالگر وارد کردند.

همزمان با حضور قدرتمند نیروهای مقاومت در تمام جبهه ها، رسانه های مقاومت نیز همسو با یکدیگر از داخل غزه تا دورترین نقاط جهان در اروپا و آمریکا مردم دنیا را نسبت به جنایت واقع شده در غزه آگاه کردند.

تظاهرات هر روزه در کشورهای اروپایی و تحصنات مختلف در اعتراض به همراهی دولت های اروپایی با اسرائیل نتیجه تلاش های رسانه ای جبهه مقاومت برای بیداری جهانی بود.

اما در آستانه سومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی که به تعبیر رهبر شهید انقلاب اسلامی رژیم صهیونیستی در این عملیاتی شکست غیر قابل ترمیم را متحمل شد، ضروری است جبهه های سیاسی، نظامی و رسانه ای به همان روزهای اول این عملیات بزرگ بازگردند و شاید در این میان این جبهه رسانه ای است که باید پیشرو این حرکت باشد تا بار دیگر موضوع فلسطین و غزه به صدر مهمترین اخبار جهان بازگردد.

در روزهای اوج عملیات طوفان الاقصی اخبار و گزارشات غزه و حتی میزهای تحلیل و بررسی پیرامون غزه و فلسطین در رسانه ها دیده می شد تا آنجا که برخی از رسانه ها بخش ویژه و جداگانه ای را به اخبار غزه اختصاص دادند اما با توافق آتش بس اخبار غزه روز به روز در رسانه های مختلف کمرنگ شد. این در حالی است که بحران غزه همچنان پابرجاست و مقامات صهیونیستی اذعان می کنند حتی با خلع سلاح حماس و گروه های مقاومت نیز غزه را ترک نخواهند کرد.

اگر کمرنگ شدن اخبار غزه در رسانه های مقاومت ناشی از هدایت غیرمستقیم جبهه آمریکایی و صهیونیستی باشد ناخواسته اهالی رسانه مقاومت در نقشه دشمن حرکت می کنند.

بررسی مفاد آتش بس اسرائیل و حماس و پیگیری اجرای مفاد این توافق باتوجه به تحولات میدانی غزه بایستی به طور مستمر در برنامه های رسانه های مقاومت قرار گیرد.

گفت‌وگو با مقامات حماس و دیگر گروه های مقاومت فلسطینی برای آشنایی با آخرین تحولات فلسطین و غزه، ارزیابی توافق آتش بس و وضعیت مقاومت و سلاح های آن از دیگراقداماتی است که باید از سوی اصحاب رسانه مقاومت در دستور کار قرار گیرد.

امروز زنده نگه‌داشتن آرمان فلسطین وظیفه سنگینی بر گردن تمامی آزادگان جهان است که هریک با داشتن ابزار شبکه های اجتماعی همچون یک خبرنگار باید از غم و رنج مردم غزه و دفاع از آنها در برابر رژیم اشغالگر قدس بگویند و سکوت سیاسی برخی از رسانه های غربی و عربی نباید موجب سکوت و بی تفاوتی سایر رسانه های مقاومت باشد. در صورت ادامه این سکوت و به فراموشی سپرده شدن قضیه فلسطین شاید دوباره این آرمان مهم نیازمند عملیات طوفان الاقصی دیگری شود که برای انجام آن خون های ارزشمند دیگری باید ریخته شود.

از این رو هر رسانه بایستی خود را روزانه مکلف به پرداختن به مساله فلسطین بداند و نگذارد غبار فراموشی بر چهره مهمترین آرمان جهان اسلام بنشیند.

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